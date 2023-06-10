Похудела Хлои Кардашьян обеспокоила близких

Хлои Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян стремительно похудела в последнее время. Хлои, по словам, близких почти перестала спать и находится в постоянном напряжении.

Об этом пишет Daily Mail.

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Недавно у Хлои удалили опухоль со щеки. По словам звезды, опухоль ей удалили, но неизвестно, была ли она доброкачественной.

"Она постоянно в стрессе, именно поэтому так похудела" , - убеждена сестра Хлои Кендалл.

На что Хлои ответила, что это нормально не быть идеальным.

Раньше среди поклонников Хлои было немало разговоров, что она похудела с помощью популярного среди звезд препарата. Стоимость его 900 долларов за дозу. Именно он помог ей добиться идеальной фигуры. Препарат, обычно используемый в лечении диабета, значительно снижает аппетит, вводят его в руки, бедра и живот.

Сестра Ким, Хлои, жестко ответила фоловерам в соцсети на обвинение в злоупотреблении препаратом:

"Не надо недооценивать мои физические тренировки. Я просыпаюсь пять раз в неделю в шесть утра ради спорта", — заявила Хлои.

Напомним, актриса Дженнифер Энистон рассказала, что она неоднократно травмировала тело напряженными тренировками за последние 15 лет.

Ранее стало известно, что модель Эшли Грэм заметно похудела, чем вызвала критику со стороны фолловеров. Ее также обвинила в злоупотреблении препаратом для похудения.