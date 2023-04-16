Не только паски и пасхальные яйца: Ирина Билык рассказала о любимом блюде на Пасху

У певицы Ирины Билык приятные воспоминания с Пасхой. Фото: коллаж Новини.LIVE

Сегодня, 16 апреля, православные украинцы-христиане восточного обряда отмечают Пасху. Знаменитости, как и миллионы земляков, активно публикуют фото и видео со своими пасками, писанками, пасхальными яйцами и родственниками, с которыми встречают один из главных религиозных праздников страны.

В своем Instagram певица Ирина Билык рассказала поклонникам, как раньше встречала Пасху и чего ждала больше всего.

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"К сожалению, уже нет многих моих родных, но раньше мы собирались семьей у моей тети Кати (кстати, ее голос можно услышать в песне "Фарби"). Она готовила отличный рис по своему собственному рецепту и мы ждали целый год, чтобы его отведать на Пасху", — призналась Билык.

Также певица поделилась рецептом уникального блюда от родственницы. Следует отварить три стакана риса и охладить его. К тому же на сковородке поджарить пол пачки масла, 2-3 небольших мелко нарезанных луковиц, 2-3 натертой моркови, чеснок по вкусу.

Когда рис уже не так горяч, высыпьте его на сковороду к другим ингредиентам. Добавьте 6-7 нарезанных кубиками сваренных яиц. Все это перемешиваете и жарьте еще 5 минут.

"Выкладываем в большую глубокую тарелку, сверху можно выложить протушенную курочку и посыпать зеленым лучком!!! Это просто фантастика на такой красивый весенний праздник", — подытожила Ирина Билык.

Напомним, ранее мы писали, что шоувумен Леся Никитюк показала собственноручно сделанную писанку и свою пасхальную корзину. Также мы рассказывали, за что любит Пасху телеведущая и светская деятельница Екатерина Осадчая.