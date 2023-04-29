Не тільки "вбивала Білла": відомі ролі та кінопроєкти Уми Турман

Американська акторка Ума Турман та її героїня в фільмах "Вбити Білла". Фото: колаж Новини.LIVE

Сьогодні, 29 квітня, свій день народження святкує голлівудська акторка Ума Турман. Номінантці престижних кінопремій "Оскар", "Золотий глобус" та BAFTA виповнилось 53 роки. Ума відома не тільки завдяки фільмам "Вбити Білла".

Новини.LIVE розкаже про інші стрічки, на знімальному майданчику яких була Турман.

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Джонні, будь хорошим (1988)

Робота в американській кінокомедії стала для Уми кінодебютом. Колегами по зйомках стали Ентоні Майкл Голл, Роберт Дауні-молодший та Пол Глісон.

Це фільм про підлітка з середньої школи, гравця в американський футбол, якого переслідують "вербувальники" з різних коледжів країни в надії отримати його у свої футбольні команди. Величезні спокуси ваблять і кружляють голову Джоні, але йому треба визначити — чи його це шлях в житті.

Фільм був погано прийнятий критиками. На сайті Rotten Tomatoes у нього 0% свіжості на основі 15 рецензій. При тому стрічці, в якій дебютувала Ума, в кінопрокаті зібрала понад 17 млн доларів.

Фрагмент з фільму "Джонні, будь хорошим". Фото: IMDb

Кримінальне чтиво (1994)

У рейтингу найкращих фільмів усіх часів за версією IMDb займає восьму сходинку. "Кримінальне чтиво" вважається важливою віхою в історії кінематографа, що дала відчутний імпульс розвитку незалежного американського кіно.

Ума Турман погодилася зіграти свою культову героїню Мію Воллес лише після того, як режисер Квентін Тарантіно кілька разів прочитав їй сценарій телефоном. Компанію їй на знімальному майданчики склали суперзірки Джон Траволта, Семюел Лірой Джексон та Брюс Вілліс.

При бюджеті лише у вісім мільйонів доларів стрічка забрала у світовому прокаті 214 млн доларів. Саме за роль Мії, Ума Турман отримала номінації престижних кінопремій "Оскар", "Золотий глобус" та BAFTA. Втім, в жодній не перемогла.

Мій найкращий коханець (2005)

Американська романтична драматична комедія режисера Бен Янгера з Умою Турман та Меріл Стріп у головних ролях. Події комедії розгортаються у Нью-Йорку. Рафі - працююча 37-річна жінка, яка живе на Мангеттені. Вона нещодавно розлучилася і ще не прийшла до тями після розставання. Девід — 23-річний хлопець з Верхнього Вест-Сайду, який не визначився в житті, батьки якого бачать його адвокатом. Він шукає себе як художника, пише картини, але показує їх лише близьким друзям.

Після випадкової зустрічі між Рафі та Девідом розгорається романтичний зв'язок. Різниця у віці їм не заважає, і вони швидко знаходять спільну мову.

Фрагмент фільму "Мій найкращий коханець". Фото: Universal/Everett/Rex Features

Любий друг (2012)

Фільм режисерів Деклана Доннеллана та Ніка Ормрода є екранізацією однойменного роману французького письменника Гі де Мопассана. За сюжетом, відставний військовий Жорж Дюруа, який закінчив свою армійську кар'єру, приїжджає до Парижа спробувати щастя. Служачи канцелярським працівником на залізничній станції, він не може знайти перспектив для кар'єрного зростання і тягне жалюгідне існування у дешевій квартирі.

Але його життя повністю змінюється, коли він зустрічає свого старого армійського друга Форестьє, який пропонує йому місце у газеті, де сам працює.

Головні ролі окрім Уми Турман зіграли Роберт Паттінсон, Крістіна Річчі та Крістін Скотт Томас.

Фрагмент з фільму "Любий друг". Фото: IMDb

Нагадаємо, раніше ми писали про найвідоміші ролі голлівудської білявки, акторки Різ Візерспун. Також ми розповідали, що вагітна американська акторка Ліндсі Лохан вперше опублікувала фото вже чималого животика.