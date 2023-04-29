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Не только "убивала Билла": известные роли и кинопроекты Умы Турман

29 апреля 2023 17:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Не только "убивала Билла": известные роли и кинопроекты Умы Турман
Американская актриса Ума Турман и ее героиня в фильмах "Убить Билла". Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 29 апреля, свой день рождения отмечает голливудская актриса Ума Турман. Номинантке престижных кинопремий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA исполнилось 53 года. Ума известна не только благодаря фильмам "Убить Билла".

Новини.LIVE расскажет о других лентах, на съемочной площадке которых была Турман.

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Джонни, будь хорошим (1988)

Работа в американской кинокомедии стала для Умы кино дебютом. Коллегами по съемкам стали Энтони Майкл Холл, Роберт Дауни-младший и Пол Глисон.

Это фильм о подростке из средней школы, игроке в американский футбол, которого преследуют "вербовщики" из разных колледжей страны в надежде получить его в свои футбольные команды. Огромные соблазны манят и кружат голову Джонни, но ему надо определить — это ли это путь в жизни.

Фильм был плохо принят критиками. На сайте Rotten Tomatoes у него 0% свежести на основе 15 рецензий. При том ленте, в которой дебютировала Ума, в кинопрокате собрала более 17 млн долларов.

Фрагмент из фильма "Джонни, будь хорошим". Фото: IMDb

Криминальное чтиво (1994)

В рейтинге лучших фильмов всех времен по версии IMDb занимает восьмую строчку. "Криминальное чтиво" считается важной вехой в истории кинематографа, давшей ощутимый импульс развитию независимого американского кино.

Ума Турман согласилась сыграть свою культовую героиню Мию Уоллес лишь после того, как режиссер Квентин Тарантино несколько раз прочел ей сценарий по телефону. Компанию ей на съемочной площадке составили суперзвезды Джон Траволта, Сэмюэл Лирой Джексон и Брюс Уиллис.

При бюджете всего в восемь миллионов долларов лента забрала в мировом прокате 214 млн долларов. Именно за роль Мии Ума Турман получила номинации престижных кинопремий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA. Впрочем, ни в одной не победила.

Мой лучший любовник (2005)

Американская романтическая драматическая комедия режиссера Бен Янгера с Умой Турман и Мерил Стрип в главных ролях. События комедии разворачиваются в Нью-Йорке. Рафи — работающая 37-летняя женщина, живущая на Манхеттене. Она недавно развелась и еще не пришла в себя после расставания. Дэвид — 23-летний парень из Верхнего Вест-Сайда, не определившийся в жизни, родители которого видят его адвокатом. Он ищет себя как художника, пишет картины, но показывает их только близким друзьям.

После случайной встречи между Рафи и Дэвидом разгорается романтическая связь. Разница в возрасте им не мешает, и они быстро находят общий язык.

Фрагмент фильма "Мой лучший любовник". Фото: Universal/Everett/Rex Features

Любимый друг (2012)

Фильм режиссеров Деклана Доннеллана и Ника Ормрода — экранизация одноименного романа французского писателя Ги де Мопассана. По сюжету, отставной военный Жорж Дюруа, закончивший свою армейскую карьеру, приезжает в Париж попытать счастья. Служа канцелярским работником на железнодорожной станции, он не может найти перспективы для карьерного роста и влечет жалкое существование в дешевой квартире.

Но его жизнь полностью меняется, когда он встречает своего старого армейского друга Форестье, предлагающего ему место в газете, где сам работает.

Главные роли, кроме Умы Турман, сыграли Роберт Паттинсон, Кристина Риччи и Кристин Скотт Томас.

Фрагмент фильма "Любой друг". Фото: IMDb

Напомним, ранее мы писали о самых известных ролях голливудской блондинки, актрисы Риз Уизерспун. Также мы рассказывали, что беременная американская актриса Линдси Лохан впервые опубликовала фото уже большого животика.

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