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"Не держите на меня зла, я этого не хотел": Потап умоляет украинцев о прощении

20 апреля 2023 11:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Потап отреагировал на хейт украинцев – детали скандала
Украинский рэпер Потап на интервью телеканалу Интер. Фото: youtube.com/watch?v=tQc0GDt5-SQ&amp;t
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский рэпер и продюсер, актер и заслуженный артист Украины Потап обратился к публике. Популярный артист отреагировал на появившийся хейт после того, как он выпустил песню "Волонтер", но сделал это только через месяц.

Соответствующее интервью с Потапом разместили на портале "Bigmir".

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Недавно украинский рэпер, вернувшись в Украину, выпустил новый трек "Волонтер". Таким образом, он хотел поблагодарить людей, которые являются волонтерами во время войны. Но украинцы не оценили его песню, считая, что он только их унизил.

Потап
Украинский рэпер Потап во время интервью каналу "1+1" в YouTube. Фото: youtube.com/watch?v=NM1LAinYnUo&t

Только через месяц Потап решил набраться смелости и впервые высказаться по этой теме. По словам рэпера, лучше получить негативные комментарии за свой труд, чем "остаться в тени". Потап утверждает, что его стиль работы всегда резок, но это не значит, что он хотел обидеть кого-то.

"Я могу быть резким, но всегда умею извиниться, когда для кого-то это показалось оскорбительным. И действительно – в этой песне я не имел цели оскорбить кого-то, так что, пожалуйста, не держите на меня зла. Если есть люди, чьи чувства я задел – я этого не хотел. Песня может нравиться, может, нет. Это выбор человека, и я всегда его уважаю", – заявил Потап.

Потап
Продюсер Потап на интервью каналу ЖВЛ в YouTube. Фото: youtube.com/watch?v=Pmwa_FVUeXw&t

Также украинский рэпер заявил, что сейчас не нужно осуждать творчество звезд, ведь они работают только во благо страны.

"Сейчас вообще такое время, что хейта много. Но если говорить именно об артистах, то хуже всего – остаться незамеченным. Когда его творчество не вызывает никаких реакций. Поэтому хейт для меня – это не страх. В случае песни "Волонтер" для меня действительно главным. целью было посвятить ее волонтерам, потому что эти люди – те, без которых мы никогда не победим", – также добавил рэпер.

Напомним, мы писали о том, что рэпер Потап выпустил новую песню об украинских волонтерах.

Ранее мы рассказывали, что продюсер и рэпер Потап рассказал о том, как попал под обстрел в Израиле.

Также мы сообщали о том, как рэпер Потап продвигал карьеру молодых исполнительниц.

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