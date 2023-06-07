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"Не вистачає інформації": Джамала поділилась враженнями про жителів США

7 червня 2023 15:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
"Не вистачає інформації": Джамала поділилась враженнями про жителів США
Співачка Джамала. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Переможниця конкурсу "Євробачення-2016", співачка Джамала, зараз перебуває на екваторі свого північноамериканського туру. Артистка зазначила, що помітила інформаційну прірву між українцями та жителями США.

Про це Джамала розповіла у своєму Instagram.

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Подробиці

Співачка зазначила, що попри важкі часи для нашої країни, вона щаслива бути голосом України за кордоном. Спілкуючись з місцевими ЗМІ та людьми, які знаходились в еміграції чи тимчасово переїхали під час війни, Джамала з‘ясувала для себе чимало важливих моментів.

"Не вистачає інформації. Ми стільки її подаємо, але все одно замало. Або її так багато, що мозок просто перестає аналізувати інформацію, читаючи новину за новиною… Люди, які виїхали раніше — подекуди бачать нашу країну, якою вона була ще в 1990-х. Для мене це щоразу здивування. Важливо донести, що попри обстріли та щоденні жахливі новини ми будуємо на власних очах і очах цілого світу нову та сучасну країну", — зізналась Джамала. 

Скриншот: Instagram/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джамала потайки від босів "Євробачення-2023" зробила задумане у прямому етері. Також ми розповідали, що Джамала презентувала альбом Qirim у супроводі симфонічного оркестру в англійському Ліверпулі.

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