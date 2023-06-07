"Не хватает информации": Джамала поделилась впечатлениями о жителях США

Певица Джамала. Фото: Google

Победительница конкурса "Евровидение-2016", певица Джамала, сейчас находится на экваторе своего североамериканского тура. Артистка отметила, что заметила информационную пропасть между украинцами и жителями США.

Об этом Джамала рассказала в своем Instagram.

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Певица отметила, что, несмотря на тяжелые времена для нашей страны, она счастлива быть голосом Украины за границей. Общаясь с местными СМИ и находившимися в эмиграции людьми или временно переехавшими во время войны, Джамала выяснила для себя немало важных моментов.

"Не хватает информации. Мы столько ее подаем, но все равно мало. Или ее так много, что мозг просто перестает анализировать информацию, читая новость за новостью... Люди, выехавшие раньше, иногда видят нашу страну, которой она была еще в 1990-х. Для меня это каждый раз удивление. Важно донести, что, несмотря на обстрелы и ежедневные ужасные новости, мы строим на собственных глазах и глазах целого мира новую и современную страну", — призналась Джамала.

Скриншот: Instagram/jamalajaaa

Напомним, ранее мы писали, что Джамала тайком от боссов "Евровидения-2023" сделала задуманное в прямом эфире. Также мы рассказывали, что Джамала представила альбом Qirim в сопровождении симфонического оркестра в английском Ливерпуле.