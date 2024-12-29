Чому Сергій Полунін залишив Росію

Не вистачало на памперси — Полунін пояснив, чому виїхав з Росії
Артист балету з українським корінням Сергій Полунін у середині грудня заявив, що покидає Росію після 12 років життя там. Нині він розкрив справжню причину виїзду.
Про це він розповів у своєму телеграм-каналі.
Полунін про життя в Росії
Сергій Полунін, який народився на Херсонщині, розповів, що останніми роками в Росії його поступово позбавляли роботи, і він залишився без засобів до існування. Артисту було важко утримувати трьох дітей.
Артиста обурило таке ставлення держави, адже він підтримував російське вторгнення в Україну, а його благодійний фонд спонсорував купівлю дронів для доставлення води в окопи російським військовим. Через підтримку війни йому заборонили виступати в США і Європі і його "єдиним хлібом" залишилась російська сцена.
"За час мого останнього перебування в Росії я тричі залишався без грошей. Це дуже страшно, коли в тебе є діти, а на рахунку лише тисяча рублів. Іноді нам доводилося економити на їжі, а іноді не вистачало грошей навіть на памперси. Але ми справлялися, і нам теж допомагали", — написав він.
Він додав, що всі організовані ним виступи скасовувалися без пояснення причин, і він не отримував грантів. Участь у комерційних льодових шоу Сергій Полунін брав тільки заради своєї дружини, фігуристки Олени Ільїних.
Цікаво, що Полунін є великим фанатом Путіна, настільки, що набив на грудях його фото.
Раніше стало відомо, що солісту гурту "Пошлая Молли" заборонили в'їзд до ЄС на 10 років.
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