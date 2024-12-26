Василя Герелло засудили до 10 років за підтримку війни в Україні - подробиці

Василь Герелло. Фото: скриншот

Відомого оперного співака Василя Герелло покарали за його підтримку країни-агресорки. Фігуранта бази "Миротворець" засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляється на сайті Винницького міського суду.

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Уродженець Чернівецької області вже тривалий час мешкає в РФ. На початку повномасштабної війни в Україні оперний співак став на бік окупантів.

Герелло брав участь у пропагандистських концертах та мітингах на підтримку кривавої політики Кремля.

Співак Василь Герелло. Фото: росЗМІ

За рішенням суду, артиста-зрадника було визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ст. 436 КК України.

"Обвинувачений, перебуваючи на території РФ, знаючи про здійснення прямої трансляції та її подальше збереження і розміщення у вільному доступі, виголосив промову, яка чітко висловлює позицію щодо зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України", — йдеться у повідомленні.

Заочно Герелло засудили до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна на користь держави.

Раніше стало відомо, що солісту гурту "Пошлая Молли" заборонили в'їзд до ЄС на 10 років.

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