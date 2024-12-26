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Відомий співак родом з України поплатився за підтримку РФ

26 грудня 2024 18:10
Марія Покровська - Редактор
Василя Герелло засудили до 10 років за підтримку війни в Україні - подробиці
Василь Герелло. Фото: скриншот
Марія Покровська - Редактор

Відомого оперного співака Василя Герелло покарали за його підтримку країни-агресорки. Фігуранта бази "Миротворець" засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляється на сайті Винницького міського суду.

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Уродженець Чернівецької області вже тривалий час мешкає в РФ. На початку повномасштабної війни в Україні оперний співак став на бік окупантів.

Герелло брав участь у пропагандистських концертах та мітингах на підтримку кривавої політики Кремля. 

Співак Василь Герелло
Співак Василь Герелло. Фото: росЗМІ

За рішенням суду, артиста-зрадника було визнано винним  у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ст. 436 КК України.

"Обвинувачений, перебуваючи на території РФ, знаючи про здійснення прямої трансляції та її подальше збереження і розміщення у вільному доступі, виголосив промову, яка чітко висловлює позицію щодо зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України", — йдеться у повідомленні.

Заочно Герелло засудили до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна на користь держави.

Раніше стало відомо, що солісту гурту "Пошлая Молли" заборонили в'їзд до ЄС на 10 років.

Також ми писали, що відома російська блогерка втрапила в скандал через підтримку Усика.

суд співак конфіскація війна в Україні російські зірки

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