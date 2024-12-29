Почему Сергей Полунин покинул Россию

Артист балета Сергей Полунин. Фото: расСМИ

Артист балета с украинскими корнями Сергей Полунин в середине декабря заявил, что покидает Россию после 12 лет жизни там. В настоящее время он раскрыл истинную причину выезда.

Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

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Родившийся на Херсонщине Сергей Полунин рассказал, что в последние годы в России его постепенно лишали работы, и он остался без средств к существованию. Артисту было тяжело содержать троих детей.



Артиста возмутило такое отношение государства, ведь он поддерживал российское вторжение в Украину, а его благотворительный фонд спонсировал покупку дронов для доставки воды в окопы российским военным. Из-за поддержки войны ему запретили выступать в США и Европе и его "единственным хлебом" осталась российская сцена.



"За время моего последнего пребывания в России я трижды оставался без денег. Это очень страшно, когда у тебя есть дети, а на счету всего тысяча рублей. Иногда нам приходилось экономить на еде, а иногда не хватало денег даже на памперсы. Но мы справлялись и нам тоже помогали", — написал он.



Он добавил, что все организованные им выступления упразднялись без объяснения причин, и он не получал грантов. Участие в коммерческих ледовых шоу Сергей Полунин принимал только ради своей жены, фигуристки Елены Ильиной.

Интересно, что Полунин является большим фанатом Путина, настолько, что набил на груди его фото.

Тату Сергея Полунина. Фото: Instagram

Ранее стало известно, что солисту группы "Пошлая Моллы" запретили въезд в ЕС на 10 лет.

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