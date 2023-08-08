Не выдержала измены: Натали Портман разъехалась с мужем

Актриса Натали Портман с мужчиной. Фото: instagram.com/fmdos/

Натали Портман и ее муж Бенджамин Мильпье разъехались после слухов, что у него был роман. Актриса не выдержала измену мужа.

Об этом пишет Page Six.

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Пытались спасти брак

Источник сообщил, что пара, имеющая двоих детей, разошлась после 11 лет брака.

"После того, как появилась новость о его романе, они пытались поработать над своим браком, но на данный момент пока не выходит", — заявил инсайдер.

На прошлой неделе 42-летнюю Портман заметили в Сиднее без 46-летнего Бенджамина Мильпье, несмотря на годовщину их свадьбы.

Это произошло через два месяца после того, как начали появляться предположения о якобы связях Мильпье с экоактивисткой Камиль Этьен.

Французский журнал Voici опубликовал фотографии Мильпье и 25-летней Этьен, которые встречаются в его офисе. Их видели, как они входили в здание отдельно, а затем выходили с интервалом в 10 минут спустя почти два часа.

В статье утверждалось, что Портман узнала о вероятной измене своего мужа несколько месяцев назад.

"Они пытались договориться. Бен делал все возможное, чтобы Натали простила его. Он любит ее и их семью", — сказал один инсайдер.

Источник добавил, что Портман является "невероятно закрытым" человеком и "ее внимание больше всего сейчас сосредоточено на защите детей", 12-летнем сыне Алефи и 6-летней дочери Амалии.

Этьен является автором книги "За экологическое восстание: преодоление нашего коллективного бессилия" и считает известную экологическую активистку Грету Тунберг одной из своих подруг.

Бенджамин Мильпье познакомился с Портман в 2009 году на съемках ее оскароносного фильма "Черный лебедь", для которого он был хореографом.

В 2010 году он сделал актрисе предложение руки и сердца, и в 2012 году в Биг-Сури, штат Калифорния, они поженились.

Напомним, стало известно, что Натали Портман спасает брак.

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