Не выдержала измены: Натали Портман разъехалась с мужем
Натали Портман и ее муж Бенджамин Мильпье разъехались после слухов, что у него был роман. Актриса не выдержала измену мужа.
Об этом пишет Page Six.
Пытались спасти брак
Источник сообщил, что пара, имеющая двоих детей, разошлась после 11 лет брака.
"После того, как появилась новость о его романе, они пытались поработать над своим браком, но на данный момент пока не выходит", — заявил инсайдер.
На прошлой неделе 42-летнюю Портман заметили в Сиднее без 46-летнего Бенджамина Мильпье, несмотря на годовщину их свадьбы.
Это произошло через два месяца после того, как начали появляться предположения о якобы связях Мильпье с экоактивисткой Камиль Этьен.
Французский журнал Voici опубликовал фотографии Мильпье и 25-летней Этьен, которые встречаются в его офисе. Их видели, как они входили в здание отдельно, а затем выходили с интервалом в 10 минут спустя почти два часа.
В статье утверждалось, что Портман узнала о вероятной измене своего мужа несколько месяцев назад.
"Они пытались договориться. Бен делал все возможное, чтобы Натали простила его. Он любит ее и их семью", — сказал один инсайдер.
Источник добавил, что Портман является "невероятно закрытым" человеком и "ее внимание больше всего сейчас сосредоточено на защите детей", 12-летнем сыне Алефи и 6-летней дочери Амалии.
Этьен является автором книги "За экологическое восстание: преодоление нашего коллективного бессилия" и считает известную экологическую активистку Грету Тунберг одной из своих подруг.
Бенджамин Мильпье познакомился с Портман в 2009 году на съемках ее оскароносного фильма "Черный лебедь", для которого он был хореографом.
В 2010 году он сделал актрисе предложение руки и сердца, и в 2012 году в Биг-Сури, штат Калифорния, они поженились.
Напомним, стало известно, что Натали Портман спасает брак.
Ранее Рики Мартин прокомментировал свои отношения с бывшим мужем после развода.