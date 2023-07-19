Не вписывается в ее гламурный мир: принц Гарри и Меган Маркл спасают брак

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

В СМИ появилась информация о том, что брак принца Гарри и Меган Маркл под угрозой. Супруги решили пожить врозь.

Об этом пишет PageSix.

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Герцог и герцогиня Сассекские разъедутся на время, чтобы разобраться в своих отношениях. О проблемах между Меган и ее мужем говорили уже давно.

"Они пытаются понять, что их постигло. Гарри не вписывается в гламурный мир Меган", — сообщил источник изданию, добавив, что принц надеется "найти себя".

Однако инсайдер, близкий к паре, которая сыграла свадьбу в мае 2018 года, уверяет, что любые предположения о разрыве не соответствуют действительности.

"Это неправда, это буквально придумано", — объясняет инсайдер.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: instagram.com/sussexroyal/

38-летний принц Гарри планирует вернуться в Африку для нового документального фильма Netflix.

Друзья принца убеждают, что Гарри чувствует себя "сам собой" на континенте, который он считает своим "вторым домом". Источник добавил, что переехавшие в Монтесито, штат Калифорния, Сассекские в марте 2020 года после того, как покинули пост старших членов королевской семьи, "находятся под огромным финансовым давлением, чтобы платить за свой роскошный образ жизни в Калифорнии, включая свой имение стоимостью 14 миллионов долларов и охрану".

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: instagram.com/sussexroyal/

"Этот стресс в сочетании с их эмоциональными проблемами, вероятно, превратил жизнь в настоящий ад. Надеюсь, время, проведенное отдельно на разных континентах, поможет им найти то, что им нужно, чтобы двигаться дальше", — продолжил источник.

Между тем, анонимный информатор сообщил Deuxmoi, что пара "продала свой особняк в Монтесито" и что Гарри "живет в другом месте".

Напомним, певица Ариана Гранде и муж Далтон Гомес разводятся. Экс-супруги разъехались еще в январе 2023 года.

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