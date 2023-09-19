"Не узнаю ее": отец Меган Маркл рассказал о ее самом жестоком поступке

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Отец Меган Маркл, Томас Маркл, снова отважился на интервью. Мужчина таким образом пытался впервые увидеть своих внуков.

Об этом пишет Daily Mail.

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Откровенное интервью

79-летний отец Меган Маркл появился на Good Morning Britain и в эксклюзивном интервью рассказал о своей дочери и принце Гарри.

Томас Маркл умолял Меган позволить ему увидеть своих внуков, добавляя, что не видел ее пять лет с тех пор, как лежал в больнице.

"У меня разбито сердце. Я очень расстроен. Это жестоко по отношению к дедушке и бабушке — лишить права видеть внука. В Калифорнии я могу подать в суд, чтобы увидеться с ними, но я не хочу этого делать. Другое дело, я не сделал ничего плохого. Ничего не указывает на то, что я плохой парень. Я действительно любящий отец, и она это знает, и нет никакого оправдания, чтобы так относиться ко мне — нет никакого оправдания, чтобы так относиться к дедушке и бабушке", — говорит отец Меган Маркл.

Говоря о том, какой Меган была раньше, Томас Маркл сказал: "Меган жила со мной с шестого класса до средней школы, и я никогда не видел ничего подобного. Я никогда не видел ту женщину, в которую она превратилась. Я в шоке. Она не тот человек, которого я знал как свою дочь", — рассказал Томас Маркл.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

Когда его спросили, считает ли он Гарри виновным, Маркл сказал: "Я думаю, что она имеет на Гарри большее влияние, чем он на нее. Я всегда жду ее, я все еще люблю ее — я буду любить ее вечно. Это никогда не изменится, но я хочу, чтобы она дотянулась до меня, позволила мне увидеть своих внуков и дала мне немного покоя...Люди сидят в тюрьме пять лет и их прощают — я ничего не делал. Я всегда извинялся за все, что сделал не так. Извините, если так", — говорит Томас Маркл.

Отец Меган сравнил себя с королем Чарльзом, сказав, что они оба были лишены общения с внуками.

Томас Маркл. Фото: dailymail.co.uk

"Король Чарльз тоже не сделал ничего плохого, и ему отказывают видеть детей, как и мне", — сказал он.

Говоря о своей дочери, Томас Маркл сказал: "Она всегда была очень милой и талантливой. Очень любящая — раньше она всегда была — теперь я не знаю".

Томас Маркл сказал, что хочет встретиться со своими внуками перед смертью. Он также сказал, что не думает, что Уильям и Гарри воссоединятся.

Напомним, королевский биограф рассказал, почему Меган Маркл и принц Гарри не вернутся в Великобританию.

Ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон не поздравили принца Гарри с днем рождения.