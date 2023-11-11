Не впізнати — Гаррі Стайлз позбувся своїх фірмових кучерів
Суперзірку поп-музики Гаррі Стайлза вперше побачили з новою зачіскою. Артист зголив свої знамениті кучері.
Про це пише thesun.co.uk.
Новий образ Гаррі Стайлза
Британський рокер був помічений на побаченні з новою дівчиною Тейлор Рассел в Лас-Вегасі. Пара відвідала концерт U2 у США. Один з глядачів впізнав співака, незважаючи на його зовсім інший зовнішній вигляд.
Шанувальники зірки One Direction почали публікувати фото та відео, на яких він зображений з новим іміджом.
Поклавши одну руку на шию своєї дівчини, 29-річний Гаррі злився з натовпом у звичайній футболці та дивився на сцену.
Гаррі Стайлз давно прославився своїм почуттям моди. Минулого року чоловічий журнал GQ назвав його "одним із найкраще одягнених музикантів у світі".
Нагадаємо, колишній учасник популярного гурту One Direction, співак Гаррі Стайлс, в рамках свого світового турне в столиці Австрії ледь не втратив зір на шоу.
Раніше співак Гаррі Стайлс відіграв один з концертів в рамках свого міжнародного туру в столиці Вельсу, Кардіффі. Співак зупинив виступ через вагітну шанувальницю.
Читайте Новини.LIVE!