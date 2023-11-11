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Не впізнати — Гаррі Стайлз позбувся своїх фірмових кучерів

11 листопада 2023 15:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Не впізнати — Гаррі Стайлз позбувся своїх фірмових кучерів
Співак Гаррі Стайлз. Фото: instagram.com/harrystyles/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Суперзірку поп-музики Гаррі Стайлза вперше побачили з новою зачіскою. Артист зголив свої знамениті кучері.

Про це пише thesun.co.uk.

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Новий образ Гаррі Стайлза

Британський рокер був помічений на побаченні з новою дівчиною Тейлор Рассел в Лас-Вегасі. Пара відвідала концерт U2 у США. Один з глядачів впізнав співака, незважаючи на його зовсім інший зовнішній вигляд.

 

Шанувальники зірки One Direction почали публікувати фото та відео, на яких він зображений з новим іміджом.

Поклавши одну руку на шию своєї дівчини, 29-річний Гаррі злився з натовпом у звичайній футболці та дивився на сцену.

Гаррі Стайлз давно прославився своїм почуттям моди. Минулого року чоловічий журнал GQ назвав його "одним із найкраще одягнених музикантів у світі".

Нагадаємо, колишній учасник популярного гурту One Direction, співак Гаррі Стайлс, в рамках свого світового турне в столиці Австрії ледь не втратив зір на шоу.

Раніше співак Гаррі Стайлс відіграв один з концертів в рамках свого міжнародного туру в столиці Вельсу, Кардіффі. Співак зупинив виступ через вагітну шанувальницю.

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