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Не узнать — Гарри Стайлз лишился своих фирменных кудрей

11 ноября 2023 15:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Не узнать – Гарри Стайлз лишился своих фирменных кучеров
Певец Гарри Стайлз. Фото: instagram.com/harrystyles/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Суперзвезду поп-музыки Гарри Стайлза впервые увидели с новой прической. Артист сбрил свои знаменитые кудри.

Об этом пишет thesun.co.uk.

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Новый образ Гарри Стайлза

Британский рокер был замечен на свидании с новой девушкой Тейлор Рассел в Лас-Вегасе. Пара посетила концерт U2 в США. Один из зрителей узнал певца, несмотря на его новый внешний вид.

 

Поклонники звезды One Direction начали публиковать фото и видео, на которых он запечатлен с новым имиджем.

Положив одну руку на шею своей девушки, 29-летний Гарри слился с толпой в обычной футболке и смотрел на сцену.

Гарри Стайлз давно прославился своим чувством моды. В прошлом году мужской журнал GQ назвал его "одним из лучше одетых музыкантов в мире".

Напомним, бывший участник популярной группы One Direction, певец Гарри Стайлс в рамках своего мирового турне в столице Австрии чуть не потерял зрение на шоу.

Ранее певец Гарри Стайлс отыграл один из концертов в рамках своего международного тура в столице Уэльса, Кардиффе. Певец остановил выступление из-за беременной поклонницы.

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