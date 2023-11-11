Не узнать – Гарри Стайлз лишился своих фирменных кучеров

Певец Гарри Стайлз. Фото: instagram.com/harrystyles/

Суперзвезду поп-музыки Гарри Стайлза впервые увидели с новой прической. Артист сбрил свои знаменитые кудри.

Об этом пишет thesun.co.uk.

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Новый образ Гарри Стайлза

Британский рокер был замечен на свидании с новой девушкой Тейлор Рассел в Лас-Вегасе. Пара посетила концерт U2 в США. Один из зрителей узнал певца, несмотря на его новый внешний вид.

Поклонники звезды One Direction начали публиковать фото и видео, на которых он запечатлен с новым имиджем.

Положив одну руку на шею своей девушки, 29-летний Гарри слился с толпой в обычной футболке и смотрел на сцену.

Гарри Стайлз давно прославился своим чувством моды. В прошлом году мужской журнал GQ назвал его "одним из лучше одетых музыкантов в мире".

Напомним, бывший участник популярной группы One Direction, певец Гарри Стайлс в рамках своего мирового турне в столице Австрии чуть не потерял зрение на шоу.

Ранее певец Гарри Стайлс отыграл один из концертов в рамках своего международного тура в столице Уэльса, Кардиффе. Певец остановил выступление из-за беременной поклонницы.