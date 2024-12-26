Как Тина Кароль изменилась с годами - фото в детстве и сейчас

Не узнать — Тина Кароль показала себя в юности
Певица Тина Кароль вспомнила, какой была в юные годы. Исполнительница поделилась с поклонниками архивной фотографией, на которой они едва узнали будущую звезду.
Фото артистка опубликовала в своем Instagram.
Какой Тина Кароль была в юности
В своем фотоблоге знаменитость поделилась коллажем, на котором наглядно показала, как изменилась с годами.
На первом фото, сделанном недавно, уже взрослая Тина позировала на камеру. А на втором фото фаны увидели певицу в школьные годы.
Почитатели отметили, что за все это время Тина очень изменилась, а также проделала очень большую работу над собой и своей внешностью.
"Тина достигла цели, очень хорошая фигура!".
"Мотивируете своим примером".
"Всегда была и есть очень красивая".
"Ничего себе архивы какие".
Напомним, ранее Тина Кароль показала, как украсила новогоднюю елку.
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