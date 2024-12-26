Как Тина Кароль изменилась с годами - фото в детстве и сейчас

Тина Король. Фото: instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль вспомнила, какой была в юные годы. Исполнительница поделилась с поклонниками архивной фотографией, на которой они едва узнали будущую звезду.

Фото артистка опубликовала в своем Instagram.

Читайте также:

Какой Тина Кароль была в юности

В своем фотоблоге знаменитость поделилась коллажем, на котором наглядно показала, как изменилась с годами.

На первом фото, сделанном недавно, уже взрослая Тина позировала на камеру. А на втором фото фаны увидели певицу в школьные годы.

Тина Кароль сейчас и в юности. Фото: instagram.com/tina_karol

Почитатели отметили, что за все это время Тина очень изменилась, а также проделала очень большую работу над собой и своей внешностью.

"Тина достигла цели, очень хорошая фигура!".

"Мотивируете своим примером".

"Всегда была и есть очень красивая".

"Ничего себе архивы какие".

Напомним, ранее Тина Кароль показала, как украсила новогоднюю елку.

Также мы писали, что в Варшаве фанат певицы ошеломил косплеем ее образа из "Евровидения-2024".