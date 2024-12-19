Тіна Кароль показала тренування перед концертами

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram/tina_karol

Популярна співачка Тіна Кароль поділилася із шанувальниками вправами, які дозволяють їй тримати себе у формі. Зірка показала, як готує тіло до концертів.

Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в TikTok.

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Артистка не лише фарбується та розігріває голос перед своїми концертами, а й займається своєю фізичною підготовкою. Зірка поділилася кадрами, на яких показала звичне тренування перед виступом.

Тіна розігріває тіло стрибками на скакалці, робить планку, відтискання від підлоги та практикує асани йоги. Артистка вкотре продемонструвала свою гнучкість та відмінну фізичну форму.

Шанувальники захоплюються підтягнутою фігурою зірки та дякують їй за мотивацію.

"Раніше мрією було мати руки як у Майлі Сайрус. Сьогодні мрія мати руки як у Тіни Кароль".

"Ви чудовий приклад самодисципліни".

"Ваш підхід до підготовки просто вражає! Спорт, дисципліна і неймовірна енергія — ось що робить ваші концерти такими особливими".

"Тіна Ви неперевершена, надихаєте".

Коментарі під публікацією Тіни Кароль. Фото: instagram/tina_karol

Нагадаємо, днями на концерті Тіни Кароль її шанувальник приголомшив косплеєм її образу з "Євробачення".

Також ми писали, що відомий український співак послав Тіну Кароль через перші результати нацвідбору на "Євробачення-2025".