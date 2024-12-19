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Тіна Кароль показала тренування перед концертами — відео

19 грудня 2024 13:25
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Тіна Кароль показала тренування перед концертами
Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram/tina_karol
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Популярна співачка Тіна Кароль поділилася із шанувальниками вправами, які дозволяють їй тримати себе у формі. Зірка показала, як готує тіло до концертів.

Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в TikTok.

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Тіна Кароль показала підготовку до виступів

Артистка не лише фарбується та розігріває голос перед своїми концертами, а й займається своєю фізичною підготовкою. Зірка поділилася кадрами, на яких показала звичне тренування перед виступом.

Тіна розігріває тіло стрибками на скакалці, робить планку, відтискання від підлоги та практикує асани йоги. Артистка вкотре продемонструвала свою гнучкість та відмінну фізичну форму.

@tinakarol

А як ти готуєшся до концертів?😜 #тінакароль #tinakarol

♬ original sound - Tina Karol

Шанувальники захоплюються підтягнутою фігурою зірки та дякують їй за мотивацію.

"Раніше мрією було мати руки як у Майлі Сайрус. Сьогодні мрія мати руки як у Тіни Кароль".

"Ви чудовий приклад самодисципліни".

"Ваш підхід до підготовки просто вражає! Спорт, дисципліна і неймовірна енергія — ось що робить ваші концерти такими особливими".

"Тіна Ви неперевершена, надихаєте".

Тіна Кароль показала тренування перед концертами — відео - фото 1
Коментарі під публікацією Тіни Кароль. Фото: instagram/tina_karol

Нагадаємо, днями на концерті Тіни Кароль її шанувальник приголомшив косплеєм її образу з "Євробачення".

Також ми писали, що відомий український співак послав Тіну Кароль через перші результати нацвідбору на "Євробачення-2025".

спорт Тіна Кароль українські зірки фігура тренування

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