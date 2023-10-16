Цибульська показала себе у період глибокої депресії — як вона це поборола

Українська співачка Оля Цибульська у своєму кліпі на пісню "Викликай поліцію". Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка і ведуча Оля Цибульська продемонструвала себе після стану глибокої депресії. Популярна виконавиця розповіла про те, як вона почувалася під час цієї проблеми, і пояснила, як саме вона змогла позбутися неї.

Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці Олі Цибульської в соціальній мережі Instagram.

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Стан глибокої депресії

Українська артистка зізнається, що вона не хотіла показувати себе у період лікування від депресії, з якою їй було дуже важко. Вона показала свій зовнішній вигляд у той момент і розповіла про те, якою вона тоді була.

"Я не хотіла показувати себе з того періоду лікування. Періоду глибокої депресії, з якою спочатку не впорались психологи, а потім змагався психіатр. Цей стан повної апатії і втрати смаку до життя знайомий не тільки мені. Ми всі живемо в страшний час. Ви пишете мені в директ, що теж переживаєте подібне і шукаєте вихід. Знай, він є! Я дуже страшна на цьому відео. Почуваюсь розчавленою, втомленою, заплаканою, з мішками під очима", — зазначила Оля Цибульська.

Відома співачка розповіла про те, як вона тоді лікувалася і рятувалася від депресії. Оля Цибульська зізнається, що вона завжди показує себе справжньою, і заявила, що не боїться розповідати про свою слабкість.

"Я приймала призначені спеціалістом препарати і не приймала себе. Рятувалась людьми, які попри все були в складний період поруч, і музикою. Артистки не повинні показувати себе в такому стані — скаже хтось. Але я не граюся з вами в глянцеві історії і мені не страшно зізнаватись в слабкості. Сильний не той, хто не падає. Ти сильна, якщо знайшла в собі привід відштовхнутися від дна", — також додала українська співачка.

Співачка Оля Цибульська у період лікування від депресії. Фото: скриншот з Instagram

Початок війни

Українська артистка і ведуча зізналася, що початок повномасштабної війни видався для неї дуже важким, адже саме тоді вона зазнала сильного стресу, з яким не змогла впоратись. Тоді вона опинилася навіть в лікарні під крапельницями.

"Я зрозуміла, що не маю права так себе поводити. Хочу, щоб майбутнє було не тільки у наших дітей, онуків і правнуків. Ця війна проходить ціною нашої молодості, нашого щастя, і я хочу пожити... У новій Україні, яка перемогла. Я хочу бути в адекваті, а не коли всі святкуватимуть перемогу, капати собі валер'янку", — заявила Оля Цибульська.

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