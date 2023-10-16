Цибульская показала себя в период глубокой депрессии — как она это поборола

Украинская певица Оля Цибульская в своем клипе на песню "Викликай поліцію". Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица и ведущая Оля Цибульская продемонстрировала себя после глубокой депрессии. Популярная исполнительница рассказала о том, как она себя чувствовала во время этой проблемы, и объяснила, как именно она смогла избавиться от нее.

Соответствующее видео появилось на официальной странице Оли Цибульской в социальной сети Instagram.

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Состояние глубокой депрессии

Украинская артистка признается, что она не хотела показывать себя в период лечения от депрессии, с которой ей было очень тяжело. Она показала свой внешний вид в тот момент и рассказала о том, какой она тогда была.

"Я не хотела показывать себя с того периода лечения. Период глубокой депрессии, с которой сначала не справились психологи, а потом соревновался психиатр. Это состояние полной апатии и потери вкуса к жизни знакомо не только мне. Мы все живем в страшное время. Вы пишете мне в директ, что тоже переживаете подобное и ищете выход. Знай, он есть! Я очень страшная на этом видео. Чувствую себя раздавленной, уставшей, заплаканной, с мешками под глазами", — отметила Оля Цибульская.

Известная певица рассказала о том, как она тогда лечилась и спасалась от депрессии. Оля Цибульская признается, что она всегда показывает себя настоящей, и заявила, что не боится рассказывать о своей слабости.

"Я принимала назначенные специалистом препараты и не принимала себя. Спасалась людьми, которые, несмотря ни на что, были в сложный период рядом, и музыкой. Артистки не должны показывать себя в таком состоянии — скажет кто-то. Но я не играю с вами в глянцевые истории и мне не страшно признаваться в слабости. Сильный не тот, кто не падает. Ты сильная, если нашла в себе повод оттолкнуться от дна", — добавила украинская певица.

Певица Оля Цибульская в период лечения от депрессии. Фото: скриншот из Instagram

Начало войны

Украинская артистка и ведущая призналась, что начало полномасштабной войны оказалось для нее очень тяжелым, ведь именно тогда она испытала сильный стресс, с которым не смогла справиться. Тогда она оказалась даже в больнице под капельницами.

"Я поняла, что не имею права так себя доводить. Хочу, чтобы будущее было не только у наших детей, внуков и правнуков. Эта война проходит ценой нашей молодости, нашего счастья, и я хочу пожить... В новой Украине, которая победила. Я хочу быть в адеквате, а не когда все будут праздновать победу, капать себе валерьянку", — заявила Оля Цибульская.

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