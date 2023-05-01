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Не знает элементарного: Тринчер опозорилась в эфире телешоу

1 мая 2023 15:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Не знает элементарного: Тринчер опозорилась в эфире телешоу
Певица Анна Тринчер. Фото: Instagram/annatrincher_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Украинские знаменитости продолжают радовать зрителей в новом развлекательно-познавательном телешоу "Я люблю Украину" . Гостями седьмого выпуска стали Павел Зибров, Мишель Андраде, Костя Трембовецкий и Анна Тринчер. Последняя изрядно удивила звездных коллег и зрителей.

Выпуск доступен на YouTube-канале "Я люблю Украину".

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Чем шокировала Тринчер

Во время одного из конкурсов знаменитости должны были ответить на вопросы, держа в руках коробку. Только когда звезда дает правильный ответ, она сможет передать ее следующему игроку.

Когда коробка оказалась в руках Анны Тринчер, певица растерялась. 21-летняя артистка затруднилась ответить на вопрос, когда Украина обрела Независимость. С десятилетием она угадала, но год не назвала. А дату назвала 31, впрочем, с месяцем не определилась. На самом же деле, ответ был прост — 24 августа 1991 год.

Фрагмент в видео с 46:41

По мнению Тринчер, на купюре 5 гривен изображен писатель Иван Франко (он на 20 грн), а не полководец Богдан Хмельницкий. Не смогла Анна назвать и как называется парламент Украины (Верховная Рада). Впрочем, передать коробку Тринчер удалось, когда она вспомнила, что колядки исполняют на Рождество.

В другом конкурсе молодая певица собралась и реабилитировалась и правильно ответила на многочисленные вопросы из школьной программы.

Реакция соцсетей

По большей части, Тринчер удивила зрителей своими ответами. Впрочем, нашлись и те, кто уверен — Анна просто растерялась. Так что мнения в комментариях разделились.

  • Аня просто кринж! Все остальные супер
  • На Тринчер моментами невозможно смотреть. Не знать День Независимости...
  • Тринчер говорит, что ЗНО по истории сдала на 180, а дату Независимости Украины не знает
  • Захейтили Тринчер ни за что. Нормально себя вела, играла неплохо, ну забыла чуть-чуть дату. Людям дай только что-то ляпнуть плохое о человеке, бесят такие душные праведники.

Напомним, ранее мы писали, что на шоу "Я люблю Украину" Владимир Дантес впервые прокомментировал песню экс-жены Нади Дорофеевой и ее бойфренда Миши Кацурина. Также мы рассказывали, как Анна Тринчер отходила от наркоза после пятичасовой операции.

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