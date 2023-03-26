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Що підготували творці шоу "Я люблю Україну" у другому випуску

26 березня 2023 15:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ведучі шоу "Я люблю Україну"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже ввечері неділі, 26 березня, в телеефірі вийде другий епізод нового великого шоу для всієї родини "Я люблю Україну". Ведучі проєкту, акторка Ксенія Мішина та шоумени Володимир Дантес з Юрієм Ткачем підготували для глядачів чимало сюрпризів.

Про це повідомляє телеканал "ТЕТ", який транслює шоу. 

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Подробиці

Протягом семи раундів зірки перевірятимуть свої знання про Україну в окремих конкурсах. В одному з них під назвою "Машина часу" перед учасниками будуть коробки з роками незалежності України. В кожній з них є предмет. Капітан має за 45 секунд пояснити своїй команді, що це за предмет, не називаючи його. 

В іншому конкурсі, "Рідна мова", Ксенія Мішина перевірить, як добре учасники знають нашу мову. Зірки промовлять як пишуться українські слова, наприклад, "фотогенічність", "тавтологія" та "шибайголова".

А ось у раунді "Послідовність" глядачі дізнаються, хто з зіркових команд найкраще впорається з завданням на логічне мислення. Участь в другому випуску шоу "Я люблю Україну" взяли музикант Дмитро Каднай, акторка Наталка Денисенко, блогер Богдан Шелудяк та телеведуча Неля Шовкопляс.

Відзначимо, що перший премʼєрний випуск показав, що наші зірки, а саме Інна Приходько, Арам Арзуманян, Анастасія Оруджова та Аліна Блажкевіч дійсно знають багато фактів про нашу країну.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нове телешоу зі співачкою Олею Поляковою спричинило неоднозначну реакцію в соцмережах. Також ми розповідали, що "Ліга сміху" презентує спецвипуски "Волонтерський десант".

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