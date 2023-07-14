Не знала, как обращаться с мужчинами: Ризадинова рассказала о жизни после большого спорта

Не знала, как обращаться с мужчинами: Ризатдинова рассказала о жизни после большого спорта
Украинская гимнастка Анна Ризатдинова поделилась с фолловерами откровенным признанием. Звезда рассказала, какой ей дался переход от большого спорта к обычной жизни.
Анна сделала соответствующий пост в своем Instagram.
Ничего не знала кроме гимнастики
Анна Ризатдинова часто вспоминает свое спортивное прошлое. По словам звезды, она сделала немало выводов. А после того, как решила оставить соревнования, ей вообще пришлось едва ли не заново познавать окружающий мир. На вопрос одного из подписчиков, что было самым трудным для спортсменки, она ответила:
"Почти все! Адаптироваться к жизни! Я ничего не знала, не могла ничем заниматься кроме гимнастики. Не знала, как обращаться с мужчинами, даже как открыть банковский счет", — комментирует спортсменка.
Сегодня Ризатдинова может поделиться выводами, которые считает полезными:
- Окружаться себя людьми, желающими видеть тебя счастливой.
- Не бояться делать ошибки
- У всех свой собственный путь
- Это нормально иногда иметь плохие дни
- Доброта бесплатна
Анна Ризатдинова имеет идеальную фигуру и успешную карьеру. Но, признается спортсменка, она знает о неудачах в личной жизни по собственному опыту. Ризадинова рассказала, как парень не захотел с ней встречаться из-за ее внешности.
Ранее украинская гимнастка Анна Ризадинова рассказала о слабостях.
Напомним, актриса Ксения Мишина во время отдыха "засветила" фигуру в купальнике в Турции.