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Не знала, как обращаться с мужчинами: Ризатдинова рассказала о жизни после большого спорта

14 июля 2023 17:55
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Не знала, как обращаться с мужчинами: Ризадинова рассказала о жизни после большого спорта
Гимнастка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова поделилась с фолловерами откровенным признанием. Звезда рассказала, какой ей дался переход от большого спорта к обычной жизни.

Анна сделала соответствующий пост в своем Instagram.

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Ничего не знала кроме гимнастики

Анна Ризатдинова часто вспоминает свое спортивное прошлое. По словам звезды, она сделала немало выводов. А после того, как решила оставить соревнования, ей вообще пришлось едва ли не заново познавать окружающий мир. На вопрос одного из подписчиков, что было самым трудным для спортсменки, она ответила:

 

Гимнастка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

 

Гимнастка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

"Почти все! Адаптироваться к жизни! Я ничего не знала, не могла ничем заниматься кроме гимнастики. Не знала, как обращаться с мужчинами, даже как открыть банковский счет", — комментирует спортсменка.

Сегодня Ризатдинова может поделиться выводами, которые считает полезными:

  • Окружаться себя людьми, желающими видеть тебя счастливой.
  • Не бояться делать ошибки
  • У всех свой собственный путь
  • Это нормально иногда иметь плохие дни
  • Доброта бесплатна

Анна Ризатдинова имеет идеальную фигуру и успешную карьеру. Но, признается спортсменка, она знает о неудачах в личной жизни по собственному опыту. Ризадинова рассказала, как парень не захотел с ней встречаться из-за ее внешности.

Ранее украинская гимнастка Анна Ризадинова рассказала о слабостях.

Напомним, актриса Ксения Мишина во время отдыха "засветила" фигуру в купальнике в Турции.

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