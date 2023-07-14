Не знала, как обращаться с мужчинами: Ризадинова рассказала о жизни после большого спорта

Гимнастка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова поделилась с фолловерами откровенным признанием. Звезда рассказала, какой ей дался переход от большого спорта к обычной жизни.

Анна сделала соответствующий пост в своем Instagram.

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Ничего не знала кроме гимнастики

Анна Ризатдинова часто вспоминает свое спортивное прошлое. По словам звезды, она сделала немало выводов. А после того, как решила оставить соревнования, ей вообще пришлось едва ли не заново познавать окружающий мир. На вопрос одного из подписчиков, что было самым трудным для спортсменки, она ответила:

Гимнастка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

Гимнастка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

"Почти все! Адаптироваться к жизни! Я ничего не знала, не могла ничем заниматься кроме гимнастики. Не знала, как обращаться с мужчинами, даже как открыть банковский счет", — комментирует спортсменка.

Сегодня Ризатдинова может поделиться выводами, которые считает полезными:

Окружаться себя людьми, желающими видеть тебя счастливой.

Не бояться делать ошибки

У всех свой собственный путь

Это нормально иногда иметь плохие дни

Доброта бесплатна

Анна Ризатдинова имеет идеальную фигуру и успешную карьеру. Но, признается спортсменка, она знает о неудачах в личной жизни по собственному опыту. Ризадинова рассказала, как парень не захотел с ней встречаться из-за ее внешности.

Ранее украинская гимнастка Анна Ризадинова рассказала о слабостях.

Напомним, актриса Ксения Мишина во время отдыха "засветила" фигуру в купальнике в Турции.