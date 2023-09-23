Невероятная Наоми Кэмпбелл в чулках стала звездой показа откровенной коллекции Dolce & Gabbana
Модель Наоми Кэмпбелл устроила дефиле на Миланской неделе моды. Супермодель вышла на подиум на показе Dolce&Gabbana.
Об этом пишет Daily Mail.
Эшли Грэм и Наоми Кэмпбелл вышли на подиум в наряде культовой марки
50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл продемонстрировала соблазнительный наряд вместе с новой подружкой Леонардо Ди Каприо Витторией Черетти. Наоми выглядела невероятно в образе, вдохновленном нижним бельем: в черных чулках и прозрачном боди. Прозрачная юбка накрывала ансамбль. Звезда дополнила свой ошеломляющий ансамбль колье с черной розой.
Девушка голливудского актера Лео Ди Каприо 25-летняя Витория также была среди моделей шоу. На ней были прозрачные чулки и туфли на каблуке, но, в отличие от своих коллег-моделей, она не надела одежды поверх белья.
Эшли Грэм также удивила роскошным выходом на подиуме. 35-летняя звезда Sports Illustrated привлекла внимание в черном белье с высокой талией, надетым под прозрачное платье с вырезом. Свой образ она дополнила чулками и подтяжками, а в одной руке у нее была маленькая черная сумочка с золотым ремешком.
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