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Невероятная Наоми Кэмпбелл в чулках стала звездой показа откровенной коллекции Dolce & Gabbana

23 сентября 2023 19:16
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Невероятная Наоми Кэмпбелл в чулках стала звездой показа откровенной коллекции Dolce &amp; Gabbana
Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Наоми Кэмпбелл устроила дефиле на Миланской неделе моды. Супермодель вышла на подиум на показе Dolce&Gabbana.

Об этом пишет Daily Mail.

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50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл продемонстрировала соблазнительный наряд вместе с новой подружкой Леонардо Ди Каприо Витторией Черетти. Наоми выглядела невероятно в образе, вдохновленном нижним бельем: в черных чулках и прозрачном боди. Прозрачная юбка накрывала ансамбль. Звезда дополнила свой ошеломляющий ансамбль колье с черной розой.

 

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Reuters
Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Reuters

 

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Reuters
Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Reuters

 

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Reuters
Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Reuters

 

Модель на показе коллекции Dolce & Gabbana. Фото: Reuters
Модель на показе коллекции Dolce & Gabbana. Фото: Reuters

 

Модель на показе коллекции Dolce & Gabbana. Фото: Reuters
Модель на показе коллекции Dolce & Gabbana. Фото: Reuters

 

Модель на показе коллекции Dolce & Gabbana. Фото: Reuters
Модель на показе коллекции Dolce & Gabbana. Фото: Reuters

 

 

Модели на показе коллекции Dolce & Gabbana. Фото: Reuters
Модели на показе коллекции Dolce & Gabbana. Фото: Reuters

 

Модель на показе коллекции Dolce & Gabbana. Фото: Reuters
Модель на показе коллекции Dolce & Gabbana. Фото: Reuters

 

Модель на показе коллекции Dolce & Gabbana. Фото: Reuters
Модель на показе коллекции Dolce & Gabbana. Фото: Reuters

 

Модель на показе коллекции Dolce & Gabbana. Фото: Reuters
Модель на показе коллекции Dolce & Gabbana. Фото: Reuters

 

Модель на показе коллекции Dolce & Gabbana. Фото: Reuters
Модель на показе коллекции Dolce & Gabbana. Фото: Reuters

 

Модели на показе коллекции Dolce & Gabbana. Фото: Reuters
Модели на показе коллекции Dolce & Gabbana. Фото: Reuters

Девушка голливудского актера Лео Ди Каприо 25-летняя Витория также была среди моделей шоу. На ней были прозрачные чулки и туфли на каблуке, но, в отличие от своих коллег-моделей, она не надела одежды поверх белья.

Эшли Грэм также удивила роскошным выходом на подиуме. 35-летняя звезда Sports Illustrated привлекла внимание в черном белье с высокой талией, надетым под прозрачное платье с вырезом. Свой образ она дополнила чулками и подтяжками, а в одной руке у нее была маленькая черная сумочка с золотым ремешком.

 

Невеста Леонардо Ди Каприо подчеркнула роскошные формы корсетом на показе коллекции Dolce&Gabbana. Фото: Reuters
Невеста Леонардо Ди Каприо подчеркнула роскошные формы корсетом на показе коллекции Dolce&Gabbana. Фото: Reuters

 

Модель Эшли Грэма на показе коллекции Dolce & Gabbana. Фото: Reuters
Модель Эшли Грэм на показе коллекции Dolce & Gabbana. Фото: Reuters

 

Дизайнеры Долче и Стефано Габбан. Фото: Reuters
Дизайнеры Долче и Стефано Габбана. Фото: Reuters

Ранее Кайли Миноуг и жена "Бонда" посетили модный показ Burberry.

Напомним, дочь Хайди Клум снялась в семейной откровенной фотосессии.

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