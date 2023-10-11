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Українська "дівчина Бонда" Куриленко потрапила у скандал через підтримку Ізраїлю

11 жовтня 2023 17:46
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Українська "дівчина Бонда" Куриленко потрапила у скандал через підтримку Ізраїлю
Акторка Ольга Куриленко. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Тоді як більшість зірок уникають висловлювати підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАС, боячись втратити шанувальників, колишня "дівчина Бонда" Ольга Куриленко сміливо розповіла про свою позицію.

Відповідними постами акторка поділилася у соціальній мережі.

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43-річна українсь актриса, яка зіграла разом із Деніелом Крейгом у фільмі "Квант милосердя", опублікувала повідомлення у соцмережах зі словами співчуття. Однак вона отримала стільки образ, що пізніше видалила свій пост.

 

Ольга Куриленко відповіла на критику. Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial/

"Я покінчила з вашою ненавистю і жагою крові. Я добра людина і НІКОЛИ не ставала на чийсь бік, хоча ви намагаєтеся сприймати мене так. Вам не вдасться. Ви НЕ уявляєте, як я абсолютно розумію кожну сторону війни. І так, моє серце обливається кров’ю через обидві нації, які вмирають. Але ви надто злі, щоб зрозуміти, і не заслуговуєте на мою підтримку", — написала зірка.

Акторка сказала, що буде банити всіх, хто писатиме гнівні коментарі під постом.

Серед інших зірок, які висловили солідарність з Ізраїлем, — Мадонна, Джеймі Лі Кертіс, рок-група U2 і Кайлі Дженнер. Остання втратила один мільйон зі своїх 400 мільйонів підписників в Instagram через публікацію.

Вранці 7 жовтня військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Гази по Ізраїлю. Своєю чергою Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

Нагадаємо, Андрій Макаревич, який живе в Ізраїлі, розповів, де він зараз перебуває.

Нагадаємо, модель Playboy втратила контракт через свою підтримку ХАМАС.

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