Українська "дівчина Бонда" Куриленко потрапила у скандал через підтримку Ізраїлю

Акторка Ольга Куриленко. Фото: Reuters

Тоді як більшість зірок уникають висловлювати підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАС, боячись втратити шанувальників, колишня "дівчина Бонда" Ольга Куриленко сміливо розповіла про свою позицію.

Відповідними постами акторка поділилася у соціальній мережі.

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43-річна українсь актриса, яка зіграла разом із Деніелом Крейгом у фільмі "Квант милосердя", опублікувала повідомлення у соцмережах зі словами співчуття. Однак вона отримала стільки образ, що пізніше видалила свій пост.

Ольга Куриленко відповіла на критику. Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial/

"Я покінчила з вашою ненавистю і жагою крові. Я добра людина і НІКОЛИ не ставала на чийсь бік, хоча ви намагаєтеся сприймати мене так. Вам не вдасться. Ви НЕ уявляєте, як я абсолютно розумію кожну сторону війни. І так, моє серце обливається кров’ю через обидві нації, які вмирають. Але ви надто злі, щоб зрозуміти, і не заслуговуєте на мою підтримку", — написала зірка.

Акторка сказала, що буде банити всіх, хто писатиме гнівні коментарі під постом.

Серед інших зірок, які висловили солідарність з Ізраїлем, — Мадонна, Джеймі Лі Кертіс, рок-група U2 і Кайлі Дженнер. Остання втратила один мільйон зі своїх 400 мільйонів підписників в Instagram через публікацію.

Вранці 7 жовтня військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Гази по Ізраїлю. Своєю чергою Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

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