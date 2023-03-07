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Невероятные показатели: кассовые сборы "Мавка. Лесная песня" за первую неделю

7 марта 2023 08:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Кадр из мультфильма "Мавка. Лесная песня"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На прошлой неделе в широкий национальный прокат вышла долгожданная анимационная лента "Мавка. Лесная песня". Работа над ней длилась не один год, а бюджет составил рекордные 200 млн гривен. Несмотря на полномасштабную войну, в первую неделю украинский мультфильм собрал солидный бокс-офис.

Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на Film.Ua.

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Подробности

За первый уикенд проката "Мавка. Лесная песня" собрала 24 млн 900 тысяч гривен. Было продано 189 тысяч билетов. Это стало рекордом среди украинских фильмов.

Например, самый кассовый фильм за всю историю национального кинематографа, "Бешеная свадьба", за первый уикенд 2018 года собрал 13 млн 100 тысяч гривен. Правда, у проектов кардинально разные бюджеты.

Впрочем, у создателей фильма большие надежды именно на международный прокат. Лента будет показана в более чем двадцати странах мира, а именно: США, Канаде, Франции, Италии, Испании, Португалии, Польше, Румынии, Хорватии, Эстонии, Латвии, Литве, Албании, Боснии и Герцеговине, Македонии, Сербии, Словении, Чехии, Болгарии, Венгрии, Норвегии, Дании, Исландии, Швеции, Финляндии, Греции и даже Монголии.

Напомним, ранее мы рассказывали, как прошла звездная премьера мультфильма "Мавка. Лесная песня" в Киеве. Также мы писали, что музыкальные исполнители Артем Пивоваров и Христина Соловий презентовали клип на саундтрек к мультфильму "Мавка. Лесная песня".

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