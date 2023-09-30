Неллі Фуртаду з пітоном на голе тіло знялась для обкладинки Marie Claire
Співачка Неллі Фуртаду з'явилася в провокаційній фотосесії. Зірка позувала для модного глянцю зі змією на голе тіло.
Артистка позувала для видання Marie Claire.
Зваблива співачка у фотосесії для глянцю
На фото Фуртаду позує у яскравих образах: светрі на голе тіло, сукнях та зі змією.
Зірка, яка нещодавно гучно повернулася на сцену, вражає гламурними виходами та новими піснями. За словам артистки, на це її надихнула донька.
"Одного дня вона сказала: "Мамо, твоя музика у трендах TikTok". Та я не мала уявлення, що це таке. Ми почали з нею розважатися, створюючи короткі відео. Я стала частіше виходити в люди і чути свою музику. Я зрозуміла, чому діджеї грають мої старі пісні, чому людям подобається моя творчість. Коли я починала, мені казали, що я буду "артистом одного хіта", але через 20 років мої пісні пам'ятають", — говорить Фуртаду і додає, що музика була способом для неї зрозуміти саму себе з часів дитинства.
Нагадаємо, солістка гурту KAZKA у корсетах та спідньому стала обличчям колекції для plus-size.
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