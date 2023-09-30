Неллі Фуртаду з пітоном на голе тіло знялась для обкладинки Marie Claire

Співачка Неллі Фуртаду. Фото: Marie Claire

Співачка Неллі Фуртаду з'явилася в провокаційній фотосесії. Зірка позувала для модного глянцю зі змією на голе тіло.

Артистка позувала для видання Marie Claire.

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На фото Фуртаду позує у яскравих образах: светрі на голе тіло, сукнях та зі змією.

Співачка Неллі Фуртаду. Фото: Marie Claire

Співачка Неллі Фуртаду. Фото: Marie Claire

Співачка Неллі Фуртаду. Фото: Marie Claire

Співачка Неллі Фуртаду. Фото: Marie Claire

Співачка Неллі Фуртаду. Фото: Marie Claire

Зірка, яка нещодавно гучно повернулася на сцену, вражає гламурними виходами та новими піснями. За словам артистки, на це її надихнула донька.

"Одного дня вона сказала: "Мамо, твоя музика у трендах TikTok". Та я не мала уявлення, що це таке. Ми почали з нею розважатися, створюючи короткі відео. Я стала частіше виходити в люди і чути свою музику. Я зрозуміла, чому діджеї грають мої старі пісні, чому людям подобається моя творчість. Коли я починала, мені казали, що я буду "артистом одного хіта", але через 20 років мої пісні пам'ятають", — говорить Фуртаду і додає, що музика була способом для неї зрозуміти саму себе з часів дитинства.

Нагадаємо, солістка гурту KAZKA у корсетах та спідньому стала обличчям колекції для plus-size.

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