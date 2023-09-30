Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Нелли Фуртадо с питоном на голое тело снялась для обложки Marie Claire arrow

Нелли Фуртадо с питоном на голое тело снялась для обложки Marie Claire

30 сентября 2023 15:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Нелли Фуртаду с питоном на голое тело снялась для обложки Marie Claire
Певица Нелли Фуртадо. Фото: Marie Claire
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Нелли Фуртадо появилась в провокационной фотосессии. Звезда позировала для модного глянца со змеей на голое тело.

Артистка снялась для издания Marie Claire .

Читайте также:

Соблазнительная певица в фотосессии для глянца

На фото Фуртадо позирует в ярких образах: свитер на голое тело, платьях и со змеею.

 

Певица Нелли Фуртадо. Фото: Marie Claire
Певица Нелли Фуртадо. Фото: Marie Claire

 

Певица Нелли Фуртадо. Фото: Marie Claire
Певица Нелли Фуртадо. Фото: Marie Claire

 

Певица Нелли Фуртадо. Фото: Marie Claire
Певица Нелли Фуртадо. Фото: Marie Claire

 

Певица Нелли Фуртадо. Фото: Marie Claire
Певица Нелли Фуртадо. Фото: Marie Claire

 

Певица Нелли Фуртадо. Фото: Marie Claire
Певица Нелли Фуртадо. Фото: Marie Claire

Звезда, которая недавно громко вернулась на сцену, поражает гламурными выходами и новыми песнями. По словам артистки, на это вдохновила ее дочь.

"Однажды она сказала: "Мама, твоя музыка в трендах TikTok". Но я не имела представления, что это такое. Мы начали с ней развлекаться, создавая короткие видео. Я стала чаще выходить в люди и слышать свою музыку. Я поняла, почему диджеи играют мои старые песни, почему людям нравится мое творчество. Когда я начинала, мне говорили, что я буду "артистом одного хита", но через 20 лет мои песни помнят", — говорит Фуртадо и добавляет, что музыка была способом для нее понять саму себя со времен детства.

Напомним, солистка группы KAZKA в корсетах и белье стала лицом коллекции для plus-size.

Ранее Алена Шоптенко ошеломила грациозностью во время пляжной фотосессии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз