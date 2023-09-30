Нелли Фуртаду с питоном на голое тело снялась для обложки Marie Claire

Певица Нелли Фуртадо. Фото: Marie Claire

Певица Нелли Фуртадо появилась в провокационной фотосессии. Звезда позировала для модного глянца со змеей на голое тело.

Артистка снялась для издания Marie Claire .

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На фото Фуртадо позирует в ярких образах: свитер на голое тело, платьях и со змеею.

Певица Нелли Фуртадо. Фото: Marie Claire

Певица Нелли Фуртадо. Фото: Marie Claire

Певица Нелли Фуртадо. Фото: Marie Claire

Певица Нелли Фуртадо. Фото: Marie Claire

Певица Нелли Фуртадо. Фото: Marie Claire

Звезда, которая недавно громко вернулась на сцену, поражает гламурными выходами и новыми песнями. По словам артистки, на это вдохновила ее дочь.

"Однажды она сказала: "Мама, твоя музыка в трендах TikTok". Но я не имела представления, что это такое. Мы начали с ней развлекаться, создавая короткие видео. Я стала чаще выходить в люди и слышать свою музыку. Я поняла, почему диджеи играют мои старые песни, почему людям нравится мое творчество. Когда я начинала, мне говорили, что я буду "артистом одного хита", но через 20 лет мои песни помнят", — говорит Фуртадо и добавляет, что музыка была способом для нее понять саму себя со времен детства.

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