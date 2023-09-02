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Неллі Фуртадо та Джастін Тімберлейк вперше за 16 років випустили новий спільний хіт

2 вересня 2023 15:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Неллі Фуртадо та Джастін Тімберлейк вперше за 16 років випустили новий спільний хіт
Співачка Неллі Фуртадо. Фото: instagram.com/nellyfurtado/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Востаннє вони співпрацювали над треком Give It To Me у 2007 році. Тепер Неллі Фуртадо, Тімбаленд і Джастін Тімберлейк представили новий хіт.

Про це пише Daily Mail.

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Зіркове тріо випустило новий хіт Keep Going Up. Тімбаленд і Джастін Тімберлейк працювали над піснею разом, тоді як Неллі, записувала свою партію віддалено.

Шанувальники висловили своє захоплення від почутого, дехто зазначив, що вони "знову відчули себе підлітками".

 

"Це фантастично. Ніколи не думав, що знову почую іншу пісню з усіма ними. Змусили мене знову відчути себе підлітком".

"Чесно кажучи, це те, що потрібно моєму внутрішньому підліткові. Я все ще граю всі старі пісні на повторі".

"Знову чуючи цих трьох разом, здається, що знову 2000-ті, ви, люди, прийшли врятувати індустрію", — коментують фанати.

Тімбаленд раніше працював з Тімберлейком над кількома проектами, включаючи альбом останнього 2006 року FutureSex/LoveSounds.

Автор пісень також неодноразово співпрацював з Фуртадо, і він був одним із продюсерів її третього студійного альбому "Loose". Тріо продовжило роботу над треком Give It To Me, який вийшов у 2007 році.

Трек одразу став хітом серед слухачів, а після релізу він очолив чарт Billboard Hot 100.

Згодом Тімбаленд, Тімберлейк і Фуртадо виконали цю пісню на церемонії вручення премії "Греммі" 2007 року. Give It To Me був висунутий на премію "Греммі", хоча зрештою поступилося Роберту Планту та Елісон Краусс.

 

Раніше Макс Барських представив нову пісню з україномовного альбому.

Нагадаємо, українські хіп-хопери зняли емоційний кліп про цінність життя.

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