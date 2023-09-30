Олена Шоптенко приголомшила граційністю під час пляжної фотосесії

Танцівниця Олена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

Танцівниця Олена Шоптенко влаштувала чуттєву фотосесію. Хореограф-постановник позувала на пляжі та поділилася думками щодо свого проєкту танцювальної терапії.

Світлини Олена показала у своєму Instagram.

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Танцівниця під час фотосесії вражала граційності та легкістю образів. Зірка позувала на пляжі у топі та штанях.

Танцівниця Олена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

Танцівниця Олена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

Танцівниця Олена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

Танцівниця Олена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

Танцівниця Олена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

"Все своє життя в танці я тренувала рівновагу тіла. Тепер за допомогою танцювальної терапії я працюю над рівновагою тіла й розуму. Найближчі півроку робитиму це разом з іншими жінками на відкритих та закритих майстер класах по всій Європі, щоб кожна змогла досягти свого власного балансу. Адже де б ми не були — точка рівноваги всередині. І це саме те, що робить нас щасливими та сильними", — коментує фотосесію Олена Шоптенко.

З початком війни Олена, опинившись у чужій країні, зрозуміла, що танець — це ще й міжнародна мова, елемент культурної дипломатії, який здатен достукатися до людських сердець, доносячи надважливі меседжі. Так, Олена створила у Відні масштабні благодійні танцювальні флешмоби на підтримку України, поширюючи українську культуру серед європейців. Під час таких флешмобів вона зрозуміла дві речі: культурна дипломатія здатна змінювати світ, а танець здатен зцілювати душі. Тож зірка запустила новий міжнародний проєкт танцювальної терапії, де всю свою майстерність і набуті навички за все життя використовує, щоб допомагати українським жінкам, які зараз потребують підтримки.

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