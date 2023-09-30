Солістка гурту KAZKA у корсетах та спідньому стала обличчям колекції для plus-size

Олександра Заріцька. Фото: cher17.com

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька стала дизайнеркою. Зірка представила свою дебютну plus-size колекцію для українського бренду.

Про це стало відомо з соцмереж.

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У колекції 14 моделей у стилі кежуал: светри, боді, спідниці, сукні та білизна.

В інтерв'ю vogue.ua Зарицька розповіла, що у підлітковому віці мала розлади харчової поведінки.

"У мене тут великий досвід, я приховувала від батьків. Так, це я вже зараз розумію, що зі мною було, і як потрібно було правильно себе поводити. Але тоді — ні. Свого часу я пробувала всі дієти, зокрема й голодування. Багато підлітків були під впливом цих "трендів" і не усвідомлювали, що це вбивство для організму. Їм просто хотілося бути, як всі. Я починала всі ці дієти, не їла по декілька днів, а потім, за класикою, були зриви, психи, сльози — і так це все перетворилося на звичку. Я або нічого не їла, або їла, поки не потемніє в очах. Після того я себе просто ненавиділа, не виходила на вулицю тижнями, а потім знову починала голодування...", — пригадує співачка.

За словами Заріцької, їй був потрібен хороший терапевт, який би пропрацював з нею її комплекси, проблеми і прищепив любов до себе.

"Звучить банально, але це дійсно працює: тільки коли ти починаєш себе любити, бажання піклуватися про себе з’являється само собою. На щастя, зараз я не надаю їжі настільки велике значення. Вона відійшла на другий план. І, як на мене, це правильно: любити, але не робити сенсом життя", — поділилася артистка.

Олександра Заріцька. Фото: cher17.com

Олександра Заріцька. Фото: cher17.com

Олександра Заріцька. Фото: cher17.com

Олександра Заріцька. Фото: cher17.com

Олександра Заріцька. Фото: cher17.com

Олександра Заріцька. Фото: cher17.com

Олександра Заріцька. Фото: cher17.com

Олександра Заріцька. Фото: cher17.com

Олександра Заріцька. Фото: cher17.com

Зірка говорить, що була повненька з самого дитинства. І для дідусів та бабусь була просто прекрасна.

"Змалечку я почала займатися танцями, бо була дуже енергійна. А танці задовольняли і бажання рухатись, і плекали мою творчу натуру. Їжу я теж дуже любила вже тоді. Тому все працювало в симбіозі: я залишалася повненькою енергійною дитиною. Фігура змінювалась постійно. Насправді я все життя змінююсь і ставлюсь до цього спокійно. Все залежить від внутрішнього стану, настрою, подій у житті. Я вже звикла, що інколи я в періоді "фітоняшки", а потім просто хочу отримувати задоволення від життя і нічого не робити. І обидва ці стани в собі я поважаю", — говорить співачка.

Нагадаємо,гурт KAZKA записав пісню з улюбленим скрипалем Барака Обами.

Раніше солістка гурту KAZKA зізналася, навіщо насправді ходить у спортзал.