Неожиданно: Эмили Ратаковские снялась в модной фотосессии с детьми

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Эмили Ратаковски, часто радующая фанатов откровенными фотосессиями, снялась в скромной рекламной кампании новой коллекции бренда Self-Portrait Resort 2024. Компанию модели в съемке под названием At Home ("Дома") составили дети-модели.

Фото Эмили Ратаковски показала в Instagram.

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Фотограф Ник Ваплингтон снял новую кампанию Self-Portrait в домашней обстановке, где Эмили носит вещи для особого случая во время игр с детьми или готовки. При разработке идеи основатель и креативный директор марки Хан Чонг вдохновлялся своей семьей и детством, большую часть которого он провел в деревне с бабушками и тетками в Малайзии.

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

"Я вырос в семье, где очень гордились тем, что наряжались по поводу. Это послужило стимулом для моей работы в компании Self-Portrait, где мы стали брендом, выбирающим семьи для больших и маленьких праздников, дома и на улице", — говорит Хан Чонг.

32-летняя модель Эмили Ратаковски, воспитывающая сына Сильвестра от бывшего супруга, продюсера Себастьяна Бир-Маккларда, недавно призналась, что после развода решила ходить на свидание с любым парнем, кто захочет пригласить ее на ужин.

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