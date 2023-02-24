Оля Полякова, Анна Тринчер и POSITIFF презентовали общую песню Шлях до перемоги

Певицы Оля Полякова, Анна Тринчер и рэпер POSITIFF (Алексей Завгородний)

По случаю годовщины полномасштабной войны украинские артисты представляют новые песни о несокрушимости нашего народа в борьбе с оккупантами. Своих поклонников порадовали певицы Оля Полякова, Анна Тринчер и рэпер POSITIFF (Алексей Завгородний).

Композиция "Шлях до перемоги" доступна на YouTube и на всех цифровых площадках.

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Премьера песни состоялась в годовщину полномасштабного вторжения и транслировалась на украинских радиостанциях в пять утра, чтобы напомнить украинцам о том, как все началось и рассказать о неотвратимом окончании — нашей победе.

"За последний год мы коренным образом изменились, став более крепкими, выносливыми, осознанными в том, кто мы и в чем наша уникальность. Мы теперь знаем цену каждый новый день", — прокомментировала премьеру Ольга Полякова.

Песня "Шлях до перемоги" написана сонграйтером Андреем Бескровным вместе с известными саундпродюсерами Вадимом Лисицей и Алексеем Завгородним (POSITIFF).

"Уважение героям, павшим за Украину. Поднятие боевого духа — вот главная цель нашего трека", — говорит POSITIFF.

"Расслабляться не стоит. Мы многое пережили, но это еще не конец, поэтому нужно и дальше помогать ВСУ уничтожать врага и донатить на "подарки", которые будут падать на головы оккупантов", — подытожила Анна Тринчер.

Записью песни артисты присоединились к благотворительной акции, целью которой является сбор средств на дроны для Вооруженных Сил Украины. В новой композиции Оля, Анна и Алексей поют также по-английски. Премьера клипа запланирована через неделю.

Напомним, ранее мы писали, что Камалия представила клип на песню "Світло є!", в котором появились ее муж и дочери. Также мы рассказывали, что Макс Барских на годовщину войны презентовал трогательную песню-посвящение "Мамо, не плач".