Оля Полякова, Анна Тринчер и POSITIFF презентовали общую песню Шлях до перемоги

Неожиданное трио: Полякова, Тринчер и Позитив представили совместную песню "Шлях до перемоги"
По случаю годовщины полномасштабной войны украинские артисты представляют новые песни о несокрушимости нашего народа в борьбе с оккупантами. Своих поклонников порадовали певицы Оля Полякова, Анна Тринчер и рэпер POSITIFF (Алексей Завгородний).
Композиция "Шлях до перемоги" доступна на YouTube и на всех цифровых площадках.
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Подробности
Премьера песни состоялась в годовщину полномасштабного вторжения и транслировалась на украинских радиостанциях в пять утра, чтобы напомнить украинцам о том, как все началось и рассказать о неотвратимом окончании — нашей победе.
"За последний год мы коренным образом изменились, став более крепкими, выносливыми, осознанными в том, кто мы и в чем наша уникальность. Мы теперь знаем цену каждый новый день", — прокомментировала премьеру Ольга Полякова.
Песня "Шлях до перемоги" написана сонграйтером Андреем Бескровным вместе с известными саундпродюсерами Вадимом Лисицей и Алексеем Завгородним (POSITIFF).
"Уважение героям, павшим за Украину. Поднятие боевого духа — вот главная цель нашего трека", — говорит POSITIFF.
"Расслабляться не стоит. Мы многое пережили, но это еще не конец, поэтому нужно и дальше помогать ВСУ уничтожать врага и донатить на "подарки", которые будут падать на головы оккупантов", — подытожила Анна Тринчер.
Записью песни артисты присоединились к благотворительной акции, целью которой является сбор средств на дроны для Вооруженных Сил Украины. В новой композиции Оля, Анна и Алексей поют также по-английски. Премьера клипа запланирована через неделю.
Напомним, ранее мы писали, что Камалия представила клип на песню "Світло є!", в котором появились ее муж и дочери. Также мы рассказывали, что Макс Барских на годовщину войны презентовал трогательную песню-посвящение "Мамо, не плач".