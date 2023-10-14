Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Netflix зніме серіал про одного з президентів США: це стане заміною шоу "Корона" arrow

Netflix зніме серіал про одного з президентів США: це стане заміною шоу "Корона"

14 жовтня 2023 18:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Netflix зніме серіал про одного з президентів США: це стане заміною шоу "Корона"
Стримінгова платформа Netflix. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Стримінгова платформа Netflix запустив у розробку мінісеріал, заснований на житті президента США 35-го президента США Джона Кеннеді. Після завершення страйку сценаристів, ті повертаються до роботи. 

Про це повідомляє видання Variety.

Читайте також:

Новинка від Netflix

За основу сценарію візьмуть книгу Фредріка Логевалла "Джон Кеннеді: Досягнення повноліття в американському столітті, 1917-1956". Вона була опублікована 2020 року та стала першою частиною запланованої двотомної біографії експрезидент США.

У першій книзі розглядається життя Кеннеді з його народження до перебування на посаді молодшого сенатора США від штату Массачусетс. В ролі сценариста виступає Ерік Рот. Він працював над такими голлівудськими хітами як "Форрест Гамп", та "Загадкова історія Бенджаміна Баттона". А ось пошуки шоураннера ще ведуться.

Джерела Variety заявляють, що Netflix розглядає серіал як американську версію серіалу "Корона" про британську королівську родину та життя Єлизавету II.

Відзначимо, що наприкінці цієї весни стало відомо, що лауреат Пулітцерівської премії зніме стрічку про вбивство Джона Кеннеді з точки зору мафії Сема Джанкани. У проєкті знімуться такі суперзірки як Аль Пачіно, Джон Траволта, Вігго Мортенсен, Шая Лабаф, Кортні Лав та інші.

Джон Кеннеді
Джон Кеннеді. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що вийшов трейлер останнього сезону "Корони", присвяченого принцесі Діані. Також ми розповідали, що старший син Вікторії та Девіда Бекхем планує запуск власного реаліті-шоу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз