Netflix зніме серіал про одного з президентів США: це стане заміною шоу "Корона"

Стримінгова платформа Netflix. Фото: Google

Стримінгова платформа Netflix запустив у розробку мінісеріал, заснований на житті президента США 35-го президента США Джона Кеннеді. Після завершення страйку сценаристів, ті повертаються до роботи.

Про це повідомляє видання Variety.

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За основу сценарію візьмуть книгу Фредріка Логевалла "Джон Кеннеді: Досягнення повноліття в американському столітті, 1917-1956". Вона була опублікована 2020 року та стала першою частиною запланованої двотомної біографії експрезидент США.

У першій книзі розглядається життя Кеннеді з його народження до перебування на посаді молодшого сенатора США від штату Массачусетс. В ролі сценариста виступає Ерік Рот. Він працював над такими голлівудськими хітами як "Форрест Гамп", та "Загадкова історія Бенджаміна Баттона". А ось пошуки шоураннера ще ведуться.

Джерела Variety заявляють, що Netflix розглядає серіал як американську версію серіалу "Корона" про британську королівську родину та життя Єлизавету II.

Відзначимо, що наприкінці цієї весни стало відомо, що лауреат Пулітцерівської премії зніме стрічку про вбивство Джона Кеннеді з точки зору мафії Сема Джанкани. У проєкті знімуться такі суперзірки як Аль Пачіно, Джон Траволта, Вігго Мортенсен, Шая Лабаф, Кортні Лав та інші.

Джон Кеннеді. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що вийшов трейлер останнього сезону "Корони", присвяченого принцесі Діані. Також ми розповідали, що старший син Вікторії та Девіда Бекхем планує запуск власного реаліті-шоу.