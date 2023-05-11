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Netflix показал трейлер документального сериала о Шварценеггере

11 мая 2023 12:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Netflix показал трейлер документального сериала о Шварценеггере
Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер. Фото: Netflix
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Стриминговая компания Netflix анонсировала трехсерийный документальный фильм о голливудском актере, бывшем губернаторе американского штата Калифорния, Арнольде Шварценеггере.

Первый трейлер появился на YouTube канале видеосервиса.

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Документальный сериал "Арнольд" подробно расскажет о жизни Шварценеггера: его детстве, увлечении спортом, соревновании бодибилдеров, актерской карьере, личной жизни и переходе в политику. Создатели проекта обещают показать новые интервью и архивные кадры, которые ранее нигде не публиковавшиеся.

Режиссером сериала о 75-летнем Арнольде стала Лесли Чилкотт. Она работала над документалками "Ожидая Супермена", "Приготовьтесь, будет громко" и "Неудобная правда", которая получила две премии "Оскар".

Напомним, ранее мы рассказывали, что Арнольд Шварценеггер появится в новом боевике после четырехлетнего перерыва. Также мы писали, что звездный зять Шварценеггера, голливудский актер Крис Пратт, признался, где встретил его старшую дочь Кэтрин и в каком состоянии он был.

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