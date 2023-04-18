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Поет Вишебаба, який служить у ЗСУ, офіційно оголосив про розлучення: чим відома дружина

18 квітня 2023 14:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Поет Вишебаба, який служить у ЗСУ, офіційно оголосив про розлучення: чим відома дружина
Військовий, письменник та музикант Павло Вишебаба на фронті. Фото: Facebook/vyshebaba
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

За час повномасштабної війни на розлучення подали чимало зіркових пар. Зі своєю дружиною розстався й український військовий, письменник та музикант Павло Вишебаба. 

Про це зірковий захисник нашої країни повідомив у своєму Facebook. 

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Допис Вишебаби про розлучення

"Я розлучений. Для друзів і уважних читачів моєї збірки віршів це давно не секрет. Та, схоже, про це треба зробити окремий допис, щоб не відповідати на це питання знову й знову. Я розлучений, історія нашої родини закінчилась у 2022-му, поповнили статистику розірваних шлюбів під час війни. Скористаюсь своїм правом не посвячувати інших в деталі це наше приватне життя. Ми залишаємось люблячими батьками нашої прекрасної доньки. Це давно позаду, життя продовжується", — написав Павло Вишебаба. 

Захисник України, поет Павло Вишебаба в Ужгороді. Фото: Facebook/vyshebaba

Чим відома колишня зіркова пара

Ексдружина Вишебаби, Інна Тесленко — журналістка родом з Маріуполя. Вони познайомились 2013-го. А вже за два роки зіграли весілля. Воно увійшло в історію України як перший шлюб, заявку на який надіслали онлайн.

Закохані одружилися у місті Дніпро 2015 року. На  церемонію завітав й експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Через рік в пари народилася донечка, з якою Вишебаба періодично бачиться, коли повертається з передової. 

Весілля Вишебаби та Тесленко, 2015 рік. Фото: adm.dp.gov.ua
Весілля Вишебаби та Тесленко, 2015 рік. Фото: adm.dp.gov.ua

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Настя Каменських поставила крапку в питанні пліток про розлучення з репером Потапом. Також ми розповідали, що співачка Камалія розлучається з пакистанським мільярдером Захуром після 20 років шлюбу.

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