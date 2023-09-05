Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Netflix "похоронил" известного украинского поэта, который служит в ВСУ: реакция военного arrow

Netflix "похоронил" известного украинского поэта, который служит в ВСУ: реакция военного

5 сентября 2023 12:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Netflix "похоронил" известного украинского поэта, который служит в ВСУ: реакция военного
Павел Вышебаба. Фото: facebook.com/vyshebaba
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Стриминговая платформа Netflix выпустила сериал "Матери войны". В одном из эпизодов показали "гибель" украинского военного и поэта Павла Вышебабы.

Об этом говорится на странице поэта в социальной сети.

Читайте также:

"Netflix не успел поздороваться со мной, как тут же попрощался"

В пятой серии под драматическую музыку рассказчик читает строчки из стихов Павла, показываются его фото и видео, а затем они становятся черно-белыми. Впоследствии сообщают, что Вышебаба "погиб под Северодонецком".

 

Павел Вышебаба о новом сериале Netflix. Фото: facebook.com/vyshebaba

К счастью, Павел жив и уже прокомментировал инцидент.

"Слухи о моей смерти сильно преувеличены, как писал Марк Твен. Netflix не успел поздороваться со мной, как тут же попрощался. Я могу понять — они думали, что я уже того. Почему — не знаю. Концовка сериала действительно получилась драматичной, но есть нюанс. Я продолжаю служить — неизменно в 68 бригаде — и хотел бы, чтобы не пугали моих друзей и читателей, по крайней мере, бесполезно", — отметил Вышебаба.

Также он рассказал, что благодаря подписчикам созвонился в мессенджере с создателями сериала, они пообещали отредактировать финальный эпизод и, кроме того, рассмотрят возможность помощи 68-й бригаде, в которой служит военный.

Ранее в новом сериале Netflix рассекретили еще одно прозвище принца Гарри.

Напомним, сын режиссера оригинальной "Белоснежки" раскритиковал римейк и обвинил Disney.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

None

"Шахеды" в Румынии, экстрадиция мужчин из Польши и переговоры в Сочи: что вы пропустили 4 сентября

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз