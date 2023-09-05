Netflix "похоронил" известного украинского поэта, который служит в ВСУ: реакция военного

Павел Вышебаба. Фото: facebook.com/vyshebaba

Стриминговая платформа Netflix выпустила сериал "Матери войны". В одном из эпизодов показали "гибель" украинского военного и поэта Павла Вышебабы.

Об этом говорится на странице поэта в социальной сети.

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В пятой серии под драматическую музыку рассказчик читает строчки из стихов Павла, показываются его фото и видео, а затем они становятся черно-белыми. Впоследствии сообщают, что Вышебаба "погиб под Северодонецком".

Павел Вышебаба о новом сериале Netflix. Фото: facebook.com/vyshebaba

К счастью, Павел жив и уже прокомментировал инцидент.

"Слухи о моей смерти сильно преувеличены, как писал Марк Твен. Netflix не успел поздороваться со мной, как тут же попрощался. Я могу понять — они думали, что я уже того. Почему — не знаю. Концовка сериала действительно получилась драматичной, но есть нюанс. Я продолжаю служить — неизменно в 68 бригаде — и хотел бы, чтобы не пугали моих друзей и читателей, по крайней мере, бесполезно", — отметил Вышебаба.

Также он рассказал, что благодаря подписчикам созвонился в мессенджере с создателями сериала, они пообещали отредактировать финальный эпизод и, кроме того, рассмотрят возможность помощи 68-й бригаде, в которой служит военный.

Ранее в новом сериале Netflix рассекретили еще одно прозвище принца Гарри.

Напомним, сын режиссера оригинальной "Белоснежки" раскритиковал римейк и обвинил Disney.