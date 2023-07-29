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Невестка Ким Кардашьян продемонстрировала фигуру после того, как избавилась от имплантов

29 июля 2023 17:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Невестка Ким Кардашьян продемонстрировала фигуру после того, как избавилась от имплантов
Звезда реалити-шоу Блэк Чайна. Фото: instagram.com/blacchyna/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Звезда реалити-шоу и экс-возлюбленная брата Ким Кардашьян, Роба, Блэк Чайна, похвасталась своей потрясающей фигурой после того, как избавилась от имплантов. Модель снялась в фотосессии, которая во всей красоте демонстрирует ее новые формы.

Фото звезда опубликовала в Instagram.

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На снимках 35-летняя модель позировала в спортивном бюстгальтере с низким вырезом и мини-юбке. Блэк Чайна, чье полное имя Анджела Рене Уайт, недавно решительно изменила свою жизнь. Светская львица удалила из груди, ягодиц и лица импланты.

"Невероятная благодарность", — подписала фото Блэк Чайна.

 

Блэк Чайна после удаления имплантов. Фото: instagram.com/blacchyna/

 

Блэк Чайна после удаления имплантов. Фото: instagram.com/blacchyna/

В этом месяце мать ребенка Роба Кардашьяна также отметила 10 месяцев трезвости на фоне своего возвращения в христианство. За последние несколько месяцев она решила полностью изменить свою жизнь, обретя религию, выйдя из OnlyFans и раскаиваясь в своих пластических операциях.

Блэк Чайна объяснила, что крещение в мае 2022 года вдохновило отказаться от филлеров, а также ее "унизительной" карьеры. Она также посоветовала молодым женщинам избегать процедур пластической хирургии и призвала их принять свою природную красоту.

 

Блэк Чайна до удаления имплантов. Фото: instagram.com/blacchyna/

 

Блэк Чайна до удаления имплантов. Фото: instagram.com/blacchyna/

Звезда настаивает, что больше не будет делать пластические операции в будущем и к тому же удалит свою огромную коллекцию татуировок.

Когда ее спросили о том, о чем она больше всего жалеет, она ответила:

"Мне придется сказать о своих татуировках. Я буду сводить их лазером, и это больно. Жжет, вы будто горите. У меня много татуировок, поэтому это будет долгий процесс", — говорит звезда.

Блэк Чайна и Роб Кардашьян разошлись несколько лет назад. Экс-пара воспитывает дочь.

Напомним, Наталка Денисенко призналась, делала ли пластические операции.

Ранее Леся Никитюк призналась, делала ли пластику груди.

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