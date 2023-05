Покойная Тина Тернер страдала из-за потери

Тина Тернер.Фото: Reuters

Невестка певицы Тины Тернер рассказала, что потеря близких людей заставляла артистку грустить каждый день. Звезда потеряла двух сыновей с разницей в несколько лет.

Об этом пишет DailyMail.com.

На днях из жизни ушла известная певица Тина Тернер. Даже ближайших друзей и родственников певицы это повергло в шок, об этом журналистам рассказала невестка Тины Афида.

"Она боролась за жизнь с 2017 года. Мы знали, насколько сильно она болела, но чувствовала себя неплохо, настолько, что для всех ее смерть стала неожиданной", — говорит невестка певицы.

Афида и Тина Тернер

По словам Афиды, Тина пережила своего второго сына Ронни на полгода. Он в декабре умер от рака.

Ранее Тина потеряла еще одного из своих сыновей, Крейга, застрелившегося в возрасте 59 лет. Эти потери заставляли певицу плакать каждый день.

"Если теряешь ребенка, или любимого, ты будешь плакать с утра и до ночи, — говорит Афида и добавляет, что Тина находила силы в буддизме и мыслях, что будет вместе с детьми после смерти.

"У них никогда не было времени быть вместе, а теперь они втроем. Тина будет с нами вечно", — сказала Афида, которая была женой покойного сына певицы Ронни.

Тина Тернер родилась в США и была одной из самых любимых рок-певиц, известной своей сценической харизмой и рядом хитов, в частности The Best, Proud Mary, Private Dancer и What's Love Got to Do With It.

За свою карьеру обладательница восьми премий "Грэмми" дала тысячи концертов, установила множество рекордов по продажам альбомов и зажигала на сцене в миниплатье, поя вживую, уже в довольно почтенном возрасте.

Бейонсе и Наоми Кэмпбелл тоже отреагировали на потерю коллеги.