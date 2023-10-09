Вся у зіркову матусю: донька Белуччі приголомшила спокусливою фотосесією

Модель Дєва Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/

Дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, 19-річна модель Дєва Кассель, знялась у відвертій фотосесії. Красуню фотографував Бастьєн Бараде.

Фото донька Касселя опублікувала у Instagram.

Читайте також:

Донька Белуччі вразила сміливим образом

На знімках модель позує у коротких сукнях та демонструє пишне декольте. Бараде раніше вже співпрацював з Кассель під час роботи над обкладинкою iO Donna. На портретних фото, модель позує у кількох образах, створених стилістом Діаною Серфаті.

"Дєва. Неопубліковане", — підписав фотограф серію знімків, і назвав Дєву своєю музою.

Дєва Кассель активно займається своєю модельною кар'єрою: регулярно з'являється на обкладинках журналів та дефілює на Тижнях мод. Нещодавно вона взяла участь у шоу Dior у Парижі та Dolce & Gabbana у Мілані.

Батьки Дєви, Моніка Беллуччі та Венсан Кассель, були одружені з 1999 по 2013 рік. Після розлучення актор одружився з моделлю Тіні Кунакі, про розставання з якою стало відомо у квітні цього року.

Декілька років тому Моніка Беллуччі розлучилася з французьким художником Ніколя Лефевром, з яким зустрічалася після розлучення. А на початку цього року ЗМІ стало відомо про роман актриси з режисером Тімом Бертоном.

Ранніше переможниця "Євробачення-2023" прикрасила обкладинку Vogue.

Нагадаємо, Різатдінова здивувала шпагатом на залізничному вокзалі.