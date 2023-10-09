Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Вся у зіркову матусю: донька Белуччі приголомшила спокусливою фотосесією arrow

Вся у зіркову матусю: донька Белуччі приголомшила спокусливою фотосесією

9 жовтня 2023 15:48
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вся у зіркову матусю: донька Белуччі приголомшила спокусливою фотосесією
Модель Дєва Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, 19-річна модель Дєва Кассель, знялась у відвертій фотосесії. Красуню фотографував Бастьєн Бараде.

Фото донька Касселя опублікувала у Instagram.

Читайте також:

Донька Белуччі вразила сміливим образом

На знімках модель позує у коротких сукнях та демонструє пишне декольте. Бараде раніше вже співпрацював з Кассель під час роботи над обкладинкою iO Donna. На портретних фото, модель позує у кількох образах, створених стилістом Діаною Серфаті.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Deva Cassel (@devacassel)

 

"Дєва. Неопубліковане", — підписав фотограф серію знімків, і назвав Дєву своєю музою.

Дєва Кассель активно займається своєю модельною кар'єрою: регулярно з'являється на обкладинках журналів та дефілює на Тижнях мод. Нещодавно вона взяла участь у шоу Dior у Парижі та Dolce & Gabbana у Мілані.

Батьки Дєви, Моніка Беллуччі та Венсан Кассель, були одружені з 1999 по 2013 рік. Після розлучення актор одружився з моделлю Тіні Кунакі, про розставання з якою стало відомо у квітні цього року.

 

Декілька років тому Моніка Беллуччі розлучилася з французьким художником Ніколя Лефевром, з яким зустрічалася після розлучення. А на початку цього року ЗМІ стало відомо про роман актриси з режисером Тімом Бертоном.

Ранніше переможниця "Євробачення-2023" прикрасила обкладинку Vogue. 

Нагадаємо, Різатдінова здивувала шпагатом на залізничному вокзалі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

08:47 Мудрик, Кукурелья та Галлахер залишать "Челсі": куди перейде українець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз