Неузнаваемая Агилера с новой прической похвасталась пышными формами в корсете
Во вторник Кристина Агилера порадовала своих 9,3 миллиона подписчиков закулисными кадрами с недавней фотосессии. 42-летняя певица продемонстрировала новую стрижку боб.
Фото показала в Instagram.
Эффектная фотосессия певицы
Агилера также похвасталась пышными формами, надев черный корсет и выставив на показ обнаженный ноги. Дополнила образ темным макияжем и черными туфлями с острыми носками. Ее шею украшало блестяще инкрустированное бриллиантами ожерелье с кулоном и бриллиантовый браслет на лодыжке.
"Окунитесь в слияние искусства и музыки. Я везу в Лас-Вегас новое интимное, соблазнительное и изысканное шоу", — порадовала подписчиков Агилера.
Кроме предстоящего концерта, она также рассказала о запуске нового аромата.
"Я делюсь частичкой себя с моим новым ароматом Xtina, — написала она в Instagram. — Этот аромат был вдохновлен идеей личной трансформации и разработан, чтобы дать вам ощущение силы и свободы".
Ранее дочь Белуччи ошеломила соблазнительной фотосессией.
Напомним, подруга Криштиану Роналду снялась для Vogue.