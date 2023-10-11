Неузнаваемая Агилера с новой прической похвасталась пышными формами в корсете

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/

Во вторник Кристина Агилера порадовала своих 9,3 миллиона подписчиков закулисными кадрами с недавней фотосессии. 42-летняя певица продемонстрировала новую стрижку боб.

Фото показала в Instagram.

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Агилера также похвасталась пышными формами, надев черный корсет и выставив на показ обнаженный ноги. Дополнила образ темным макияжем и черными туфлями с острыми носками. Ее шею украшало блестяще инкрустированное бриллиантами ожерелье с кулоном и бриллиантовый браслет на лодыжке.

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/

"Окунитесь в слияние искусства и музыки. Я везу в Лас-Вегас новое интимное, соблазнительное и изысканное шоу", — порадовала подписчиков Агилера.

Кроме предстоящего концерта, она также рассказала о запуске нового аромата.

"Я делюсь частичкой себя с моим новым ароматом Xtina, — написала она в Instagram. — Этот аромат был вдохновлен идеей личной трансформации и разработан, чтобы дать вам ощущение силы и свободы".

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