Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Неузнаваемая Агилера с новой прической похвасталась пышными формами в корсете arrow

Неузнаваемая Агилера с новой прической похвасталась пышными формами в корсете

11 октября 2023 14:13
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Неузнаваемая Агилера с новой прической похвасталась пышными формами в корсете
Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Во вторник Кристина Агилера порадовала своих 9,3 миллиона подписчиков закулисными кадрами с недавней фотосессии. 42-летняя певица продемонстрировала новую стрижку боб.

Фото показала в Instagram.

Читайте также:

Эффектная фотосессия певицы

Агилера также похвасталась пышными формами, надев черный корсет и выставив на показ обнаженный ноги. Дополнила образ темным макияжем и черными туфлями с острыми носками. Ее шею украшало блестяще инкрустированное бриллиантами ожерелье с кулоном и бриллиантовый браслет на лодыжке.

 

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/
Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/

 

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/
Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/

 

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/
Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/

 

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/
Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/

"Окунитесь в слияние искусства и музыки. Я везу в Лас-Вегас новое интимное, соблазнительное и изысканное шоу", — порадовала подписчиков Агилера.

Кроме предстоящего концерта, она также рассказала о запуске нового аромата.

"Я делюсь частичкой себя с моим новым ароматом Xtina, — написала она в Instagram. — Этот аромат был вдохновлен идеей личной трансформации и разработан, чтобы дать вам ощущение силы и свободы".

Ранее дочь Белуччи ошеломила соблазнительной фотосессией.

Напомним, подруга Криштиану Роналду снялась для Vogue.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз