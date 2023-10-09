Стильна домогосподарка: подруга Кріштіану Роналду знялась для Vogue

Модель Джорджинна Родрігез. Фото: Reuters

Подруга Кріштіану Роналду Джорджина Родрігез знялась для обкладинки Vogue Portugal. У фотосесії модель приміряла два різних образи.

Знімками Джорджина поділилася у своєму Instagram.

Читайте також:

Стильні образи Джорджини Родрігес

Модель на одній обкладинці позує а-ля стильна допомогосподарка з пральним порошком, на іншій — в образі гламурної діви у розкішній сукні з намистом.

"Моя перша подвійна обкладинка для Vogue", — прокоментувала фото зірка.

Модель Джорджина Родрігес. Фото: Vogue

Модель Джорджина Родрігес. Фото: Vogue

Джорджина Родрігес, іспанська з найбільшою кількістю підписників в Instagram, яку всі знають у Мадриді та будь-якому іншому куточку планети.

"У майбутньому кожен стане всесвітньо відомим на 15 хвилин". Фраза, нібито вимовлена Енді Уорхолом у 1968 році, стала передбаченням культури знаменитостей, у якій ми живемо. У столітті, "сформованому одержимістю славою", як пише Софія Лукас, головний редактор Vogue Portugal, бачим шляхи до успіху та сумніви, що ховаються за увагою та гламуром. На 320 сторінках жовтневий випуск розповідає про оплески та похвалу, але також розмірковує про темний бік слави", — пишуть в соцмережах видання.

Нагадаємо розкішна наречена Роналду стала окрасою Венеціанського кінофестивалю.

Нагадаємо, дружина Мессі у корсеті здійняла фурор серед його вболівальників.