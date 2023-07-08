"Невже одружуються?": Дорофєєву та Кацуріна "підловили" у столичному ЦНАПі
Українська співачка та колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва знову підігріла чутки про своє весілля з коханим Мішею Кацуріним. Парочку помітили в одному з ЦНАПів Києва.
Відповідним фото поділився шоумен Слава Соломка у своєму Instagram.
Візит зірок у ЦНАП
На знімку, який з’явився у мережі, Надя та Міша щось зосереджено обговорюють з співробітницею столичного ЦНАПу. На столі та в руках пари документи.
"Надя Дорофєєва та Міша Кацурін у києвському ЦНАПі. Невже ОДРУЖУЮТЬСЯ?! Чи оформлюють субсидію?!" — підписав світлину Соломка.
Дорофєєва з гумором відреагувала на світлину.
"На дають вже спокійно оформити субсидію", — написала артистка у своєму Instagram.
Надя Дорофєєва раніше розлучилася з артистом Володимиром Дантесом та почала зустрічатися з ресторатором Мішею Кацуріним. Дантес та Дорофєєва давно товаришували з Кацуріним та його дружиною. Після того, як стало відомо про роман Наді та Міши, Дантес повідомив, що почав зустрічатися з дружиною Кацуріна.
А нещодавно з'явились чутки, що Дорофєєва та Кацурін одружилися. Офіційного підтвердження цієї інформації не було.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва представила нову пісню, яку написала у співавторстві зі своїм бойфрендом, ресторатором Мішею Кацуріним та музичним продюсером Іваном Клименком.
Раніше колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва розповіла про реліз своєї нової пісні.