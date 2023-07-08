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"Невже одружуються?": Дорофєєву та Кацуріна "підловили" у столичному ЦНАПі

8 липня 2023 14:29
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Невже одружуються?": Дорофєєву та Кацуріна "підловили" у столичному ЦНАПі
Співачка Надя Дорофєєва та Міша Кацурін. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Українська співачка та колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва знову підігріла чутки про своє весілля з коханим Мішею Кацуріним. Парочку помітили в одному з ЦНАПів Києва.

Відповідним фото поділився шоумен Слава Соломка у своєму Instagram.

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На знімку, який з’явився у мережі, Надя та Міша щось зосереджено обговорюють з співробітницею столичного ЦНАПу. На столі та в руках пари документи.

 

Співачка Надя Дорофєєва та Міша Кацурін. Фото: instagram.com/v_solomka/

"Надя Дорофєєва та Міша Кацурін у києвському ЦНАПі. Невже ОДРУЖУЮТЬСЯ?! Чи оформлюють субсидію?!" — підписав світлину Соломка.

Дорофєєва з гумором відреагувала на світлину.

"На дають вже спокійно оформити субсидію", — написала артистка у своєму Instagram.

Надя Дорофєєва відреагувала на новину. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Надя Дорофєєва раніше розлучилася з артистом Володимиром Дантесом та почала зустрічатися з ресторатором Мішею Кацуріним. Дантес та Дорофєєва давно товаришували з Кацуріним та його дружиною. Після того, як стало відомо про роман Наді та Міши, Дантес повідомив, що почав зустрічатися з дружиною Кацуріна.

А нещодавно з'явились чутки, що Дорофєєва та Кацурін одружилися. Офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва представила нову пісню, яку написала у співавторстві зі своїм бойфрендом, ресторатором Мішею Кацуріним та музичним продюсером Іваном Клименком.

Раніше колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва розповіла про реліз своєї нової пісні.

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