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"Неужели женятся?": Дорофееву и Кацурина "подловили" в столичном ЦПАУ

8 июля 2023 14:29
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Неужели женятся?": Дорофееву и Кацурину "подловили" в столичном ЦНАПе
Певица Надя Дорофеева и Миша Кацурин. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Украинская певица и бывшая солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева снова подогрела слухи о своей свадьбе с любимым Мишей Кацуриным. Парочку заметили в одном из ЦПАУ Киева.

Соответствующим фото поделился шоумен Слава Соломка в своем Instagram.

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На появившемся в сети снимке Надя и Миша что-то сосредоточенно обсуждают с сотрудницей столичного ЦПАУ. На столе и в руках пары документы.

 

Певица Надя Дорофеева и Миша Кацурин. Фото: instagram.com/v_solomka/

"Надя Дорофеева и Миша Кацурин в киевском ЦПАУ. Неужели женятся?! Или оформляют субсидию?!" — подписал фотографию Соломка.

Дорофеева с юмором отреагировала на фотографию.

"На дают уже спокойно оформить субсидию", — написала артистка в своем Instagram.

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Надя Дорофеева отреагировала на новость. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Надя Дорофеева раньше развелась с артистом Владимиром Дантесом и стала встречаться с ресторатором Мишей Кацуриным. Дантес и Дорофеева давно дружили с Кацуриным и его женой. После того, как стало известно о романе Нади и Миши, Дантес сообщил, что стал встречаться с женой Кацурина.

А недавно появились слухи, что Дорофеева и Кацурин поженились. Официального подтверждения этой информации не было.

Напомним, Надя Дорофеева представила новую песню, которую написала в соавторстве со своим бойфрендом, ресторатором Мишей Кацуриным и музыкальным продюсером Иваном Клименко.

Ранее бывшая солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева рассказала о релизе своей новой песни.

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