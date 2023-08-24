Незламна та вільна: вітчизняні зірки ніжно привітали Україну з Днем Незалежності
Українські знаменитості влаштували справжній флешмою з ніжних привітань рідної країни до її Дня Незалежності. Ірина Білик, Катерина Осадча, Наталія Могилевська та багато інших зробили щирі дописи, в яких освідчилися Україні в теплих почуттях.
Відповідні публікації зробили у своїх соціальних мережах.
Ірина Білик
"З Днем Незалежності, моя рідна Україна! Пишаюся тобою та люблю тебе, моя Незламна, вільна. СЛАВА УКРАЇНІ!".
Наталка Денисенко
"З Днем Незалежності України. Для мене це дійсно велике свято! Вітаю всіх українців!!! Слава Україні!!! Саме в цей день, 1991 року ми звільнилися від пазурів радянської влади….хоча монстри ворожої країни рашки все ще намагаються знищити все наше — ми стоїмо, ми вистоїмо, ми переможемо, ми процвітатимемо! Пишаюся бути українкою".
Ольга Сумська
"Назад нема нам вороття! Берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя!".
Катя Осадча
"З Днем Незалежності моя Україно! Напередодні повномасштабної війни я вперше в житті була на параді, така гордість — наша Мрія над Хрещатиком, винищувачі з кольоровим димом, танки, техніка, ошатні військові….Ми стояли, захоплювалися і навіть не припускали думки, що рівно за півроку прийде велика війна…Я зараз часто переглядаю світлини і розмовляю сама з собою - що ми такі безтурботні…. Хоча війні вже було років на той момент …Я чекаю найбільше в житті на наш парад Перемоги, нашу Мрію над Хрещатиком, винищувачі з кольоровим димом і наших Героїв, тільки так безтурботно не буде ніколи, це буде свято з великим смутком втрат ….З Днем Незалежності, Україно!Ми скоро будемо святкувати Перемогу, я вірю".
Леся Нікітюк
"Буває, часом сліпну від краси.Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,—оці степи, це небо, ці ліси,усе так гарно, чисто, незрадливо.Усе як є — дорога, явори,усе моє, все зветься — Україна.( Л.Костенко). З Днем Незалежності України! Дякую нашим захисникам і захисницям за постійну боротьбу! Низький вам уклін".
Володимир Дантес
"Незалежна Україна! Я вітаю нас всіх з цим дивовижним святом. У вікісловнику "незалежність — можливість приймати самостійні рішення, які підкоряються власним бажанням та інтересам і не потребують зовнішніх вказівок та наказів". Це не політичний сенс, та і ми не політики. Тому це тлумачення дуже мені підходить. Наша незалежність — молода. Хтось постійно хоче щось навʼязати, підказати, показати як краще. Але…я пропустив момент коли ми попросили про це? Зараз руйнують країну, а ми, витерши сльози, з музикою, сміхом, з любовʼю один до одного відновлюємо і робимо ще краще.Я обожнюю Україну! Тут все що я люблю! Моя родина, кохання, друзі, міста, природа, люди! Все найкраще!!!Хочу розвиватися разом зі своєю країною, хочу простого людського "від@&ться" від нас. Слава Героям! Слава всім, хто віддав своє життя за незалежність! Слава Україні".
Реперка Alyona Alyona
"З Днем Незалежності! Були, є і будемо! Дякую Збройним Силам України за життя, за волю, за незалежність".
Джамала
"Вітаю з Днем Незалежності, моя країно. Моє улюблене українське свято – саме День Незалежності. Мені здається, що в ньому стільки сили та розуміння того, за що ми боремося, і не тільки зараз. Україна — Батьківщина. А бути українкою зараз — це бути сильною і представляти Україну, в якій іде війна. Ukraina Devletimizniñ Bağımsızlıq künü hayırlı olsun!Слава Україні! Героям слава!".
Jerry Heil
"З нашим Днем, незалежні! Війна лише посилює в нас відчуття цінності самобутності, і цей дорогий спадок ми передаватимемо з покоління в покоління.Для всього світу Україна перекладається як ВОЛЯ, а воля означає Україна!".
Євген Клопотенко
"У нас, українців, кожен день — це День Незалежності. Цьом".
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