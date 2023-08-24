Незламна та вільна: вітчизняні зірки ніжно привітали Україну з Днем Незалежності

Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Українські знаменитості влаштували справжній флешмою з ніжних привітань рідної країни до її Дня Незалежності. Ірина Білик, Катерина Осадча, Наталія Могилевська та багато інших зробили щирі дописи, в яких освідчилися Україні в теплих почуттях.

Відповідні публікації зробили у своїх соціальних мережах.

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Ірина Білик

"З Днем Незалежності, моя рідна Україна! Пишаюся тобою та люблю тебе, моя Незламна, вільна. СЛАВА УКРАЇНІ!".

Співачка Ірина Білик. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Наталка Денисенко

"З Днем Незалежності України. Для мене це дійсно велике свято! Вітаю всіх українців!!! Слава Україні!!! Саме в цей день, 1991 року ми звільнилися від пазурів радянської влади….хоча монстри ворожої країни рашки все ще намагаються знищити все наше — ми стоїмо, ми вистоїмо, ми переможемо, ми процвітатимемо! Пишаюся бути українкою".

Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Ольга Сумська

"Назад нема нам вороття! Берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя!".

Катя Осадча

"З Днем Незалежності моя Україно! Напередодні повномасштабної війни я вперше в житті була на параді, така гордість — наша Мрія над Хрещатиком, винищувачі з кольоровим димом, танки, техніка, ошатні військові….Ми стояли, захоплювалися і навіть не припускали думки, що рівно за півроку прийде велика війна…Я зараз часто переглядаю світлини і розмовляю сама з собою - що ми такі безтурботні…. Хоча війні вже було років на той момент …Я чекаю найбільше в житті на наш парад Перемоги, нашу Мрію над Хрещатиком, винищувачі з кольоровим димом і наших Героїв, тільки так безтурботно не буде ніколи, це буде свято з великим смутком втрат ….З Днем Незалежності, Україно!Ми скоро будемо святкувати Перемогу, я вірю".

Фото: instagram.com/kosadcha/

Леся Нікітюк

"Буває, часом сліпну від краси.Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,—оці степи, це небо, ці ліси,усе так гарно, чисто, незрадливо.Усе як є — дорога, явори,усе моє, все зветься — Україна.( Л.Костенко). З Днем Незалежності України! Дякую нашим захисникам і захисницям за постійну боротьбу! Низький вам уклін".

Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Володимир Дантес

"Незалежна Україна! Я вітаю нас всіх з цим дивовижним святом. У вікісловнику "незалежність — можливість приймати самостійні рішення, які підкоряються власним бажанням та інтересам і не потребують зовнішніх вказівок та наказів". Це не політичний сенс, та і ми не політики. Тому це тлумачення дуже мені підходить. Наша незалежність — молода. Хтось постійно хоче щось навʼязати, підказати, показати як краще. Але…я пропустив момент коли ми попросили про це? Зараз руйнують країну, а ми, витерши сльози, з музикою, сміхом, з любовʼю один до одного відновлюємо і робимо ще краще.Я обожнюю Україну! Тут все що я люблю! Моя родина, кохання, друзі, міста, природа, люди! Все найкраще!!!Хочу розвиватися разом зі своєю країною, хочу простого людського "від@&ться" від нас. Слава Героям! Слава всім, хто віддав своє життя за незалежність! Слава Україні".

Реперка Alyona Alyona

"З Днем Незалежності! Були, є і будемо! Дякую Збройним Силам України за життя, за волю, за незалежність".

Джамала

"Вітаю з Днем Незалежності, моя країно. Моє улюблене українське свято – саме День Незалежності. Мені здається, що в ньому стільки сили та розуміння того, за що ми боремося, і не тільки зараз. Україна — Батьківщина. А бути українкою зараз — це бути сильною і представляти Україну, в якій іде війна. Ukraina Devletimizniñ Bağımsızlıq künü hayırlı olsun!Слава Україні! Героям слава!".

Jerry Heil

"З нашим Днем, незалежні! Війна лише посилює в нас відчуття цінності самобутності, і цей дорогий спадок ми передаватимемо з покоління в покоління.Для всього світу Україна перекладається як ВОЛЯ, а воля означає Україна!".

Євген Клопотенко

"У нас, українців, кожен день — це День Незалежності. Цьом".

Світлана Тарабарова

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