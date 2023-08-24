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Український дизайнер створив перший офіційний мерч для легендарного ДП "Антонов"

24 серпня 2023 13:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Український дизайнер створив перший офіційний мерч для легендарного ДП "Антонов"
Легендарний ДП "Антонов" матиме свій мерч. Фото: instagram.com/antonovairlines/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Український бренд FROLOV до Дня Незалежності підготував особливий подарунок. Разом з ДП "Антонов" створив перший офіційний мерч для легендарного авіаційного бренду.

Про це йдеться на офіційній сторінці FROLOV в соціальній мережі.

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Це перша колаборація Державного підприємства "Антонов" з українським дизайнером. Весь прибуток від продажів речей колаборації буде переданий на відбудову найбільшого транспортного літака у світі Ан-225 "Мрія", який знищили росіяни під час невдалої спроби захоплення аеродрому у Гостомелі у лютому 2022 року.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FROLOV (@frolovheart)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FROLOV (@frolovheart)

"До Дня Незалежності України, ми представляємо перший дроп з колекції. До нього увійшли футболки трьох дизайнів, світшот та худі", — йдеться у дописі бренду.

Так, футболки "Мрія" та "Cossack" (що є кодовим іменем НАТО для літака) зараз відгукуються для кожного з українців, йдеться у повідомленні. Адже козак — це український воїн, дякуючи яким ми зараз здобуваємо нашу головну мрію — перемогу. Усі вироби виготовили на видатній українській трикотажній фабриці "Роза".

Раніше світові зірки привітали Україну з Днем Незалежності зворушливим віршем.

Нагадаємо, український прапор з автографами учасників Imagine Dragons розіграють заради доброї справи.

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