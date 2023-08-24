Несокрушимая и свободная: отечественные звезды нежно поздравили Украину с Днем Независимости

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Украинские знаменитости устроили настоящей флешмоб из нежных поздравлений родной страны ко ее Дню Независимости. Ирина Билык, Екатерина Осадчая, Наталья Могилевская и многие другие записали искренние сообщения, в которых признались Украине в теплых чувствах.

Соответствующие публикации сделали в своих социальных сетях.

Читайте также:

Ирина Билык

"С Днем Независимости, моя родная Украина! Горжусь тобой и люблю тебя, моя Несокрушимая, свободная. СЛАВА УКРАИНЕ!".

Певица Ирина Билык. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Наталка Денисенко

"С Днем Независимости Украины. Для меня это действительно большой праздник! Поздравляю всех украинцев!!! Слава Украине!!! Именно в этот день, 1991 года мы освободились от когтей советской власти….хотя монстры вражеской страны рашки все еще пытаются уничтожить все наше — мы стоим, мы выстоим, мы победим, мы будем успешны! Горжусь быть украинкой".

Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Ольга Сумская

"Назад нет нам возврата! Беремся лучше за работу, боремся за новую жизнь!".

Катя Осадчая

"С Днем Независимости моя Украина! Накануне полномасштабной войны я впервые в жизни была на параде, такая гордость — наша "Мрія" над Крещатиком, истребители с цветным дымом, танки, техника, нарядные военные…Мы стояли, восхищались и даже не предполагали, что ровно через полгода придет великая война...Я сейчас часто просматриваю фотографии и разговариваю сама с собой — что мы такие беззаботные...Хотя войне уже было лет на тот момент...Я жду больше всего в жизни нашего парада Победы, нашей "Мрії" над Крещатиком, истребителей с цветным дымом и наших Героев, только так беззаботно не будет никогда, это будет праздник с большой печалью потерь….С Днем Независимости, Украина! Мы скоро будем праздновать Победу, я верю".

Фото: instagram.com/kosadcha/

Леся Никитюк

""Буває, часом сліпну від краси.Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,—оці степи, це небо, ці ліси,усе так гарно, чисто, незрадливо.Усе як є — дорога, явори,усе моє, все зветься — Україна.( Л.Костенко). С Днем Независимости Украины! Спасибо нашим защитникам и защитницам за постоянную борьбу! Низкий вам поклон".

Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Владимир Дантес

"Независимая Украина! Я поздравляю нас всех с этим удивительным праздником. В викисловаре "независимость — возможность принимать самостоятельные решения, которые подчиняются собственным желаниям и интересам и не нуждаются в внешних указаниях и приказах". Это не политический смысл, да и мы не политики. Поэтому это толкование очень мне подходит. Наша независимость — молодая. Кто-то постоянно хочет что-то навязать, подсказать, показать как лучше. Но…я упустил момент когда мы попросили об этом? Сейчас разрушают страну, а мы, вытерев слезы, с музыкой, смехом, с любовью друг к другу восстанавливаем и делаем еще лучше. Я обожаю Украину! Здесь все что я люблю! Моя семья, любовь, друзья, города, природа, люди! Хочу развиваться вместе со своей страной, хочу простого человеческого "от@&ться" от нас. Слава Героям! Слава всем, кто отдал свою жизнь за независимость! Слава Украине".

Реперша Alyona Alyona

"С Днем Независимости! Были, есть и будем! Спасибо Вооруженным Силам Украины за жизнь, за свободу, за независимость".

Джамала

"Поздравляю с Днем Независимости, моя страна. Мой любимый украинский праздник — именно День Независимости. Мне кажется, что в нем столько силы и понимания того, за что мы боремся, и не только сейчас. Украина — Родина. А быть украинкой сейчас — это быть сильной и представлять Украину, в которой идет война. Ukraina Devletimizniñ Bağımsızlıq künü hayırlı olsun! Слава Украине! Героям слава!".

Jerry Heil

"С нашим Днем, независимые! Война лишь усиливает в нас чувство ценности самобытности, и это дорогое наследие мы будем передавать из поколения в поколение. Для всего мира Украина переводится как ВОЛЯ, а воля означает Украина!".

Евгений Клопотенко

"У нас, украинцев, каждый день — это День Независимости. Цем" .

Светлана Тарабарова

Наталья Могилевская

TVORCHI

Верка Сердючка

Светлана Лобода

Ранее украинский дизайнер создал первый официальный мерч для легендарного ДП "Антонов".

Напомним, украинский флаг с автографами участников Imagine Dragons разыграют ради доброго дела.