Культова зачіска Діани мала свій секрет: про нього розповів її дворецький

Принцеса Діана. Фото: Архів Діани/Getty Images

Принцеса Діана роками залишалася однією з найфотографованіших жінок світу. Її образи розбирали на деталі, а зачіски копіювали мільйони. Але за дверима Кенсінгтонського палацу існувала зовсім інша Діана — без камер, протоколів і бездоганно відпрацьованих виходів.

Повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Marie Claire.

Колишній дворецький принцеси Пол Беррелл поділився спогадами про її щоденну б'юті-рутину. За його словами, одним із небагатьох справді розкішних ритуалів для Діани були регулярні зустрічі з перукарем. Саме в ці моменти вона могла розслабитися і хоча б ненадовго забути про постійну увагу світу.

Що робила принцеса Діана зі своїм волоссям

Зараз складно уявити, але жінка, яку вважали іконою стилю, поводилася під час укладання волосся так само невимушено, як і будь-хто інший. Беррелл згадує, що принцеса любила жваво обговорювати новини, журнальні публікації та листи, які отримувала. Через шум фена їй доводилося говорити голосніше, тому її кімната часто наповнювалася сміхом і невимушеними розмовами.

Особливо цікавим є те, що саме перукарня ставала для Діани своєрідною зоною безпеки. Потрапити туди могли лише кілька людей із найближчого кола: покоївка, кравець, дворецький та стиліст. Для сторонніх цей простір залишався закритим.

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Беррелл розповів, що саме в такі хвилини принцеса була максимально природною. Такою, якою публіка її майже ніколи не бачила.

Це цікаво, особливо якщо згадати, яку роль зачіска відігравала в образі Діани. Її коротка стрижка стала одним із символів 1980-х та 1990-х років. Британські стилісти неодноразово зазначали, що секрет популярності її зачісок полягав не лише у формі чи укладанні. Вони здавалися живими, трохи недосконалими та позбавленими надмірної театральності. Деякі образи принеси Ді образи і досі є еталонами.

Можливо, саме ця людяність і стала головною причиною того, чому Діану досі згадують із такою теплотою. За титулами, коштовностями та розкішними сукнями стояла жінка, яка, як і мільйони інших, любила поговорити зі своїм перукарем, посміятися над газетними заголовками та хоча б на годину сховатися від чужих поглядів.

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