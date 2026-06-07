Культовая прическа Дианы имела свой секрет: о нем рассказал ее дворецкий

Принцесса Диана. Фото: Архив Дианы/Getty Images

Принцесса Диана годами оставалась одной из самых фотографируемых женщин мира. Ее образы разбирали на детали, а прически копировали миллионы. Но за дверью Кенсингтонского дворца существовала совсем другая Диана — без камер, протоколов и безупречно отработанных выходов.

Сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Marie Claire.

Бывший дворецкий принцессы Пол Беррелл поделился воспоминаниями о ее ежедневной бьюти-рутине. По его словам, одним из немногих действительно роскошных ритуалов для Дианы были регулярные встречи с парикмахером. Именно в эти моменты она могла расслабиться и хотя бы ненадолго забыть о постоянном внимании мира.

Что делала принцесса Диана со своими волосами

Сейчас сложно представить, но женщина, которую считали иконой стиля, вела себя во время укладки волос так же непринужденно, как и любой другой. Беррелл вспоминает, что принцесса любила живо обсуждать новости, журнальные публикации и письма, которые получала. Из-за шума фена ей приходилось говорить громче, поэтому ее комната часто наполнялась смехом и непринужденными разговорами.

Особенно интересно то, что именно парикмахерская становилась для Дианы своеобразной зоной безопасности. Попасть туда могли лишь несколько человек из ближайшего круга: горничная, портной, дворецкий и стилист. Для посторонних это пространство оставалось закрытым.

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Беррелл рассказал, что именно в такие минуты принцесса была максимально естественной. Такой, какой публика ее почти никогда не видела.

Это интересно, особенно если вспомнить, какую роль прическа играла в образе Дианы. Ее короткая стрижка стала одним из символов 1980-х и 1990-х годов. Британские стилисты неоднократно отмечали, что секрет популярности ее причесок заключался не только в форме или укладке. Они казались живыми, немного несовершенными и лишенными чрезмерной театральности. Некоторые образы принеси Ди образы до сих пор являются эталонами.

Возможно, именно эта человечность и стала главной причиной того, почему Диану до сих пор вспоминают с такой теплотой. За титулами, драгоценностями и роскошными платьями стояла женщина, которая, как и миллионы других, любила поговорить со своим парикмахером, посмеяться над газетными заголовками и хотя бы на час спрятаться от чужих взглядов.

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