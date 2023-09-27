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Необычный образ: Кейт Миддлтон очаровала новой прической

27 сентября 2023 20:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кейт Миддлтон очаровала новой прической
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон прибыла в местный специализированный центр в Ситтингборне, Кент, в рамках ее кампании Shaping Us. Королевская особа пообщалось с семьями и поразила элегантным выходом.

Об этом пишет Daily Mail.

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Мать троих детей выглядела шикарно в красном блейзере Zara, который она объединила с черными брюками. Блейзер она раньше носила, болея за мужскую футбольную сборную Англии во время финала Евро-2020 на Уэмбли. Она примеряла эффектный твидовый пиджак с джемпером верблюжьего цвета и пару темных брюк, а завершила свой образ парой практичных лодочев Boden. На этот раз Миддлтон пришла на мероприятие, собрав волосы в узел, с такой прической принцессу обычно видят во время торжеств и вечерних выходов.

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Во время визита принцесса присоединилась к уроку сенсорного развития с группой детей с различными потребностями и состояниями, включая трудности социального общения, аутизм, сложные потребности и синдром Дауна.

Кейт начала свою новую инициативу Shaping Us, которую она назвала "делом своей жизни", с блестящего приема в Лондоне в начале этого года.

Напомним, королевский биограф рассказал, почему Меган Маркл и принц Гарри не вернутся в Великобританию.

Ранее Кейт Миддлтон не смогла сдержать эмоции во время официального выхода.

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