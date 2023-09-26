Вишукана Кейт Міддлтон навідалася на фабрику, якою колись володіли її пращури

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон завітала на фабрику з офіційним візитом. Свого часу підпримством володіла її родина.

Про це пише Daily Mail.

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Екскурсія принцеси фабрикою

Кейт Міддлтон була в елегантному темно-зеленому костюмі під час відвідування текстильної фабрики в Лідсі, яка колись належала її родині. Її предки володіли бізнесом, який у той час був відомий як William Lupton & Co, перш ніж продати його AW Hainsworth у 1958 році.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон зі співробітницею фабрики. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон під час екскурсії фабрикою, яка колись належала її родині. Фото: Reuters

41-річна принцеса з’явилася в піднесеному настрої на фабриці, яка була заснована в 1773 році і виробляє британську вовняну тканину.

Під час свого візиту принцеса Уельська, яка давно цікавиться історією власної родини, отримала екскурсію фабрикою, а також глибше розуміння зв’язку її предків із бізнесом.

Для виходу в Лідс Кейт обрала елегантний зелений брючний костюм від Burberry, поєднавши модний жакет і штани з білою блузою.

Принцеса вперше одягла цей костюм, коли вона вітала кронпринца Хокона та кронпринцесу Норвегії Метте-Маріт у Великій Британії в березні.

Цього разу вона поєднала вбрання з підборами в тон і масивними золотими прикрасами.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон під час екскурсії фабрикою, яка колись належала її родині. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон під час екскурсії фабрикою, яка колись належала її родині. Фото: Reuters

Принцеса вдягнула набір золотих сережок від екологічного британського ювелірного бренду Shyla London. А також одягла золоте намисто вартістю 234 фунти стерлінгів від Лаури Ломбарді.

Вовняна фабрика забезпечувала тканиною королівську сім'ю протягом багатьох десятиліть.

Вони навіть підготували принцу Вільяму уніформу для його весілля в 2011 році, акуратно представивши дивовижну історію родини його нареченої.

Кейт Міддлтон з принцом Вільямом не жаліють часу на спілкування з підданими. У розмові з Telegraph джерело повідомило, що пара "знає, чого хоче", коли справа доходить до їхнього робочого життя, додавши, що вони "редагують власні промови та засипають помічників питаннями щодо кожного завдання".

Джерело додало, що Вільям і Кейт разом зі своїми дітьми, десятирічним принцом Джорджем, восьмирічною принцесою Шарлоттою та п’ятирічним принцом Луї, стануть "майбутнім монархії".

"У нього непохитна відданість обов’язку та службі. Він надзвичайно серйозно ставиться до ролі та неймовірно зосереджений на наполегливій роботі, а також на підтримці свого батька як короля", — додає джерело.

Нагадаємо, королівський біограф розповів, чому Меган Маркл та принц Гаррі не повернуться до Великої Британії.

Раніше Кейт Міддлтон не змогла стримати емоцій під час офіційного виходу.